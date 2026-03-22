बाथरूम में फटा टूथब्रश, महिला ने बताया कैसा था सीन? बोली- किस्मत अच्छी थी वरना...

Electric toothbrush explosion: रात की खामोशी...सब गहरी नींद में थे, तभी बाथरूम में रखा एक छोटा सा इलेक्ट्रिक टूथब्रश अचानक 'खामोश बम' बन गया. पहले न कोई आवाज, न कोई चेतावनी...बस कुछ ही पलों में धुआं, जलने की बू और दीवारों पर काले निशान. सुबह जब महिला की आंख खुली, तो सामने था एक ऐसा मंजर जिसे देख किसी की भी रूह कांप जाए. आखिर एक मामूली सा टूथब्रश इतना खतरनाक कैसे बन गया? यह मामला सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि चेतावनी है. अगर आप भी electric toothbrush या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, तो सावधानी बेहद जरूरी है.

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क्या है पूरा मामला? (What is the full incident?)

न्यूयोर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, 33 साल की शार्लोट बोवर्स ने दावा किया कि उनके बाथरूम में रखा इलेक्ट्रिक टूथब्रश अचानक फट गया. यह घटना रात के वक्त हुई, जब वह सो रही थीं. सुबह उठकर उन्होंने देखा कि पूरा बाथरूम काले धुएं से भर चुका था और दीवारें तक झुलस गई थीं. उनका कहना है कि अगर बाथरूम में लगा कांच और स्टील फ्रेम आग को रोकता नहीं, तो हादसा और भी खतरनाक हो सकता था.

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न चार्जिंग पर, न गीला...फिर कैसे हुआ ब्लास्ट? (electric toothbrush caught fire)

शार्लोट का दावा है कि टूथब्रश न तो चार्जिंग पर था और न ही गीला था. वह पिछले 8 महीनों से उसे इस्तेमाल कर रही थीं और कभी कोई दिक्कत नहीं आई. यही वजह है कि यह मामला और भी रहस्यमय बन जाता है. आमतौर पर इलेक्ट्रिक गैजेट्स में आग ओवरचार्जिंग या पानी की वजह से लगती है, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं था. इस धमाके की वजह से घर की बिजली भी चली गई और एग्जॉस्ट फैन तक इसकी चपेट में आ गया.

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नुकसान और मुआवजे पर विवाद (Damage and compensation dispute)

शार्लोट ने बताया कि बाथरूम को दोबारा ठीक कराने में उन्हें करीब 267 डॉलर खर्च करने पड़े. हालांकि, कंपनी की ओर से सिर्फ 46 डॉलर का ऑफर दिया गया, जिससे वह काफी नाराज हैं. उनका कहना है कि वह कोई बड़ा मुआवजा नहीं चाहतीं, बस अपने नुकसान की भरपाई चाहती हैं.

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क्यों जरूरी है ये खबर? (Why this news matters?)

यह घटना इलेक्ट्रिक टूथब्रश, battery explosion, gadget safety जैसे मुद्दों पर गंभीर सवाल खड़े करती है. रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले छोटे गैजेट्स भी कभी-कभी खतरा बन सकते हैं.

(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर मिली जानकारी के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)