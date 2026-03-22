बॉस ने नहीं दी प्रेगनेंसी लीव, बच्चे की मौत के बाद कोर्ट पहुंची महिला, ऑफिस को देना होगा इतना करोड़ जुर्माना

Work From Home Pregnancy Case: बस एक 'हां' की देर थी और शायद एक मासूम की जान बच जाती. एक मां ने सिर्फ इतना चाहा था कि वह घर से काम कर सके, ताकि अपनी नाजुक हालत में खुद को संभाल सके, लेकिन कंपनी की एक सख्त 'ना' ने सब कुछ बदल दिया. तीन दिन...सिर्फ तीन दिन ऑफिस जाने के बाद जो हुआ, उसने हर किसी का दिल तोड़ दिया. अब ये कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक बड़ा सवाल बन गई है कि, क्या नौकरी इंसानियत से ज्यादा जरूरी है?

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क्या है पूरा मामला? (What is the full incident?)

अमेरिका के ओहियो से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है, जिसने working women और workplace safety पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. चेल्सी वॉल्श नाम की महिला 2021 में प्रेग्नेंट थीं और उनकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क थी. डॉक्टरों ने उन्हें सख्त आराम और work from home की सलाह दी थी, लेकिन जब उन्होंने अपनी कंपनी से WFH की मांग की, तो कंपनी ने इसे ठुकरा दिया.

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मजबूरी में करना पड़ा ऑफिस (Forced to work from office)

रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने साफ कहा कि या तो ऑफिस आओ या बिना वेतन छुट्टी लो. ऐसे में सैलरी और health insurance दोनों खतरे में थे. मजबूरी में चेल्सी को डॉक्टर की सलाह के खिलाफ ऑफिस जाना पड़ा. उन्होंने 22 फरवरी को काम शुरू किया और लगातार तीन दिन ऑफिस गईं.

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3 दिन बाद हुआ दिल दहला देने वाला हादसा (Tragic incident after three days)

24 फरवरी को अचानक उन्हें प्रसव पीड़ा हुई और उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन बच्ची समय से पहले पैदा हुई और कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो गई. हैरानी की बात यह रही कि कंपनी ने उसी दिन work from home की अनुमति दी, जब प्रसव शुरू हो चुका था.

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कोर्ट का फैसला और बड़ा संदेश (Court decision and bigger message)

इस घटना के बाद परिवार ने कंपनी पर केस किया. कोर्ट ने कंपनी को दोषी मानते हुए 22.5 million dollar (करीब 180 करोड़ रुपये) का मुआवजा देने का आदेश दिया. यह मामला pregnancy rights, employee safety और women rights पर बड़ी बहस छेड़ रहा है. यह खबर दिखाती है कि workplace policies और महिलाओं की सेहत के बीच संतुलन कितना जरूरी है. सही समय पर लिया गया फैसला एक जिंदगी बचा सकता है

(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर मिली जानकारी के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)