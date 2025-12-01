विज्ञापन
मैं 3 बार मर चुकी हूं...महिला का अजीबोगरीब दावा, मौत के पार जो देखा, उसने दुनिया को चौंका दिया

Mysterious Tunnel Story: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक महिला का दावा लोगों को चौंका रहा है. एक महिला ने दावा किया है कि वह तीन बार मरी और बार-बार वह जिंदा हो गई. पढ़ें पूरी खबर.

Woman Claims Died Two Times: कभी-कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है, जहां विज्ञान चुप हो जाता है और सवालों का एक अनसुलझा धुंधला पल सामने खड़ा होता है. सोचिए कोई आपसे कहे कि वह तीन बार मर चुकी है और हर बार किसी दूसरी ही दुनिया से वापस लौटी है. सुनकर किसी को भी झटका लग सकता है, लेकिन अमेरिका की नॉर्मा एडवर्ड्स यही दावा कर रही हैं. उनकी कहानी डराती भी है, हैरान भी करती है और कहीं न कहीं एक अजीब-सी खामोश सच्चाई को छूती हुई लगती है.

'मौत के बाद दुनिया और बड़ी है' नॉर्मा का रहस्यमय दावा (Norma Edwards near death experience)

नॉर्मा कहती हैं, 'मौत अंत नहीं, बल्कि एक दरवाजा है जो दूसरी यात्रा की शुरुआत दिखाता है.' मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, नॉर्मा को तीन बार क्लिनिकली मृत घोषित किया गया. दो मौकों पर वे खुद को एक दूसरी दुनिया में खड़ा देखती हैं, जहां अजीब-से प्रकाश जीव उनका स्वागत करते हैं और फिर उन्हें वापस भेज देते हैं...एक ही मैसेज के साथ 'जीवन शाश्वत है और तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ.'

पहला अनुभव: एक सुरंग, अंधेरा और विशाल स्क्रीन (Afterlife experience real life)

20 साल की उम्र में तबियत बिगड़ने के बाद नॉर्मा बेहोश हो गईं. होश नहीं था, पर चेतना एक अलग स्तर पर थी. वह कहती हैं, 'मैंने खुद को सीलिंग पर तैरते पाया. नीचे मेरा शरीर ऑपरेशन टेबल पर पड़ा था, फिर मैं एक काली सुरंग में तेजी से आगे बढ़ी.' आखिर में वह एक 'विशाल स्क्रीन' के सामने पहुंचती हैं, जहां उनकी पूरी जिंदगी फिल्म की तरह चलने लगती है, फिर एक शांत नदी...दूसरी तरफ खड़ी परिचित आत्माएं और उनकी चाची, जो उन्हें मिलने ही वाली थीं, पर अचानक रुक गईं...'तुम्हें वापस जाना होगा, तुम्हारा समय अभी बाकी है' और वह लौट आईं.

दूसरा अनुभव: 2024 में दिल का दौरा और 'एक फरिश्ता' (Woman saw other world after death)

नवंबर 2024 में दिल का दौरा पड़ने के बाद फिर वही सुरंग, वही रोशनी. इस बार, एक महिला आकृति...नॉर्मा उसे 'फरिश्ता' कहती हैं...उनका हाथ थामती दिखी, लेकिन स्वर्ग के उस पार पहुंचने से पहले ही उन्हें वापस भेज दिया गया.

अब दूसरों की मदद करती हैं (near death experience)

नॉर्मा अब वृद्धजन समुदायों में काम करती हैं और उन लोगों को सांत्वना देती हैं जो मृत्यु के डर में जी रहे हैं. वह कहती हैं, 'जब रोशनी में विलीन हुई, उस शांति को शब्द नहीं छू सकते. आत्मा कभी नहीं मरती.'

