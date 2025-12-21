स्वर्ग भी देखा, नरक की चीखें भी सुनीं...11 मिनट के लिए मरकर दूसरी दुनिया में होकर आई महिला

Woman Clinically Dead 11 Minutes: यह कहानी अमेरिका के कंसास की रहने वाली शार्लेट होम्स की है. साल 2019 में, 68 साल की उम्र में उन्हें अचानक हाई ब्लड प्रेशर की गंभीर समस्या हुई. हालत बिगड़ने पर उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचते ही उनकी तबीयत और खराब हो गई और वह बेहोश हो गईं. डॉक्टरों के मुताबिक, शार्लेट कुछ समय के लिए clinically dead थीं. दिल की धड़कन और सांसें रुक चुकी थीं. मेडिकल रिकॉर्ड के अनुसार, करीब 11 मिनट तक उन्हें मृत अवस्था में माना गया, जिसके बाद डॉक्टर लगातार CPR देकर उन्हें वापस लाने की कोशिश करते रहे.

महिला का दावा है कि जब उसका दिल धड़कना बंद हो गया था और डॉक्टर उसे मृत मान चुके थे, तब वह 11 मिनट तक स्वर्ग पहुंच गई थी. वहां उसने देवदूतों, अपने दिवंगत माता-पिता और यहां तक कि अपने अजन्मे बच्चे से भी मुलाकात की, लेकिन इसी दौरान उसे नरक की एक डरावनी झलक भी दिखाई दी, जिसे वह आज तक भूल नहीं पाई.

शरीर से बाहर निकलने का अनुभव (near-death experience)

होश में आने के बाद शार्लेट ने जो बताया, उसने डॉक्टरों से लेकर आम लोगों तक को हैरान कर दिया. उनका दावा था कि उस दौरान वह अपने शरीर से बाहर थीं. उन्होंने कहा, 'मैं ऊपर से खुद को देख रही थी. नर्सें और डॉक्टर मेरे आसपास थे और मुझे जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे.' इसके बाद उन्होंने तेज रोशनी, मधुर संगीत और फूलों की खुशबू महसूस करने की बात कही. शार्लेट के मुताबिक, यही वह पल था, जब उन्होंने खुद को स्वर्ग में पाया.

स्वर्ग का अनुभव: जहां डर नाम की कोई चीज नहीं (heaven and hell experience real)

महिला का कहना है कि स्वर्ग एक ऐसी जगह थी, जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है. वहां हर तरफ शांति, सुकून और खुशी थी. पेड़, घास और वातावरण तक संगीत के साथ झूमते महसूस हो रहे थे. शार्लेट ने दावा किया कि वहां उनकी मुलाकात अपने दिवंगत माता-पिता और बहन से हुई, जो बेहद जवान और स्वस्थ नजर आ रहे थे. सबसे भावुक पल तब आया, जब उन्होंने उस बच्चे को देखा, जिसे वह गर्भावस्था के दौरान खो चुकी थीं. उनके मुताबिक, यह अनुभव बेहद भावनात्मक और सुकून देने वाला था.

नरक की झलक, डर और बेचैनी से भरी (what happens after death)

हालांकि, यह सफर सिर्फ सुंदर नहीं था. शार्लेट ने नरक की एक डरावनी झलक देखने का भी दावा किया. उन्होंने बताया कि वहां का माहौल बिल्कुल उल्टा था...अंधकार, चीखें, सड़न भरी बदबू और डरावनी आवाजें. उनके शब्दों में, 'स्वर्ग की शांति के बाद नरक की झलक एक पल के लिए भी सहन करना मुश्किल था.' उन्होंने कहा कि वह जगह इतनी भयावह थी कि वहां रुकने का विचार भी असहज कर देता है.

11 मिनट क्लीनिकली डेड महिला (Charlotte Holmes story)

इसके बाद शार्लेट ने शरीर में लौटने का अनुभव किया और वह अचानक अस्पताल के बेड पर होश में आ गईं. डॉक्टरों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था. करीब दो हफ्ते अस्पताल में रहने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया. इस घटना के बाद शार्लेट ने अपने अनुभव को दुनिया के साथ साझा करने का फैसला किया. उन्होंने कई इंटरव्यू दिए और कहा कि यह अनुभव उनकी जिंदगी बदल देने वाला था. 28 नवंबर 2023 को उनके निधन तक वह अपनी near death experience, स्वर्ग और नरक से जुड़ी बातें साझा करती रहीं.

स्वर्ग और नरक का अनुभव (unbelievable true experience)

शार्लेट होम्स का दावा आज भी बहस का विषय है...कोई इसे आध्यात्मिक अनुभव मानता है, तो कोई इसे दिमाग की जैविक प्रतिक्रिया, लेकिन यह कहानी इसलिए अहम है क्योंकि यह मौत, चेतना और जीवन के बाद की संभावनाओं पर सोचने को मजबूर करती है. सच जो भी हो, यह अनुभव इंसान की जिज्ञासा और विश्वास दोनों को झकझोर देता है.

