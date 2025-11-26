विज्ञापन

कौन हैं स्मृति मंधाना के मंगेतर पलाश मुच्छल की एक्स गर्लफ्रेंड? घुटनों पर बैठकर शादी के लिए किया था प्रपोज

पलाश और स्मृति की बीती 23 नवंबर को शादी होते-होते रह गई. इस शादी के ना होने की क्या वजह हो सकती है, इस बारे में तो समय आने पर ही पता चलेगा.

कौन हैं स्मृति मंधाना के मंगेतर पलाश मुच्छल की एक्स गर्लफ्रेंड?
विश्व विजेता टीम इंडिया की उप-कप्तान स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी को लेकर खूब बवाल हो रहा है. कपल की शादी बीती 23 नवंबर को होनी थी, जो अब अनिश्चितकाल के लिए टल गई है. खबरों की मानें तो स्मृति के पिता की अचानक तबीयत बिगड़ने से इस शादी को टाल दिया गया है. क्रिकेटर के पिता का अस्पताल में इलाज चल रहा है. इस बीच पलाश की एक महिला संग चैट वायरल हो रही है. इस चैट ने लोगों को चौंका दिया है, क्योंकि इस चैट में पलाश एक महिला से फ्लर्ट कर रहे हैं. चैट के स्क्रीनशॉट ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है. इसके बाद पलाश की उनकी एक्स गर्लफ्रेंड बिरवा शाह संग कई पर्सनल तस्वीरें भी वायरल हो रही है. चलिए जानते हैं आखिर कौन हैं बिरवा शाह.

पलाश-बिरवा की तस्वीरें वायरल
पलाश की बिरवा संग एक नहीं बल्कि कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें दोनों को रोमांटिक अंदाज में देखा जा रहा है. एक तस्वीर में पलाश को खूबसूरत अंदाज और पूरी तैयारी के साथ बिरवा को शादी के लिए प्रपोज करते देखा जा रहा है. इस तस्वीर में पलाश घुटनों पर बैठे हैं और बिरवा को प्रपोज कर रहे हैं. ठीक इसी अंदाज में पलाश ने स्मृति को डीवाई पाटिल स्टेडियम में शादी के लिए प्रपोज किया था. उस वक्त स्मृति और पलाश के फैंस ने इन तस्वीरों पर खूब प्यार लुटाया था और अब इन वायरल तस्वीरों ने इस कपल के फैंस का भी सारा मूड खराब कर दिया है.
 

कौन हैं बिरवा शाह?

खबरों की मानें तो बिरवा शाह एक मेडिकल स्टूडेंट थी और कॉमन फ्रेंड्स के जरिए ही पलाश और बिरवा की मुलाकात हुई थी. दोनों में दोस्ती हुई और यह दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. बिरवा पेशे से एक डॉक्टर हैं. इतना ही नहीं वायरल तस्वीरों को देखने के बाद पता चलता है कि पलाश और बिरवा ने रिलेशनशिप को बहुत आगे तक बढ़ा लिया था, लेकिन दोनों की शादी नहीं हो सकी. पलाश की फैमिली को इस बारे में सब कुछ पता था. साल 2019 में पलाश और बिरवा अलग हो गये. बिरवा से अलग होने के बाद पलाश की नजदीकी स्मृति मंधाना से बढ़ी. साल 2019 में ही पलाश और स्मृति मिले थे और लंबी रिलेशनशिप के बाद दोनों ने 23 नवंबर 2025 को शादी करने का फैसला लिया था.

