नमस्कार करने से लेकर जूतों को झाड़ने तक, रशियन महिला ने गिनाई अपनी ऐसी 11 आदतें जो भारत में उसने सीखीं

एक रूसी महिला (Russian Woman) का पोस्ट वायरल हो रहा है. रूसी उद्यमी अनास्तासिया शारोवा पिछले कई सालों से भारत में रह रही हैं. शारोवा ने पोस्ट शेयर कर बताया कि कैसे भारतीय परंपरा से जुड़ी बातें उनकी आदतों में शामिल हो गई हैं. इन आदतों में अंधे मोड़ों से पहले बीप बजाना शामिल है, जो भारत में घने ट्रैफ़िक और संकरी सड़कों के कारण एक आम प्रथा है. उन्होंने घर में धूप जलाने एक और आदत का ज़िक्र किया, जो एक पारंपरिक प्रथा है जिसे बुरी आत्माओं और मच्छरों को दूर भगाने के लिए माना जाता है. घर में प्रवेश करने से पहले जूते उतारना शारोवा की एक और आदत है, जो लगभग हर भारतीय करता है.

उनकी 11 आदतें

उन्होंने कुछ और आदतें भी अपनाई हैं, जैसे परिवार के सदस्यों से अपने बालों में तेल लगवाना और परिवार के सदस्यों से अपने बालों में तेल लगवाना, डाइनिंग टेबल पर अचार का डिब्बा रखना, और "अच्छा!" कहते समय धीरे से सिर हिलाना. वह बोतल को होंठों से लगाए बिना पानी पीने, स्टील की पानी की बोतल साथ रखने और खाने के बाद सौंफ या इलायची की फली से अपनी सांसों को ताज़ा करने का भी ध्यान रखती हैं. लोगों से मिलते समय, वह हाथ मिलाने के बजाय हाथ जोड़ना पसंद करती हैं. जूते पहनने या बाथरूम में कदम रखने से पहले, वह मेंढक या सांप जैसे जीवों की जांच करती हैं. इसके अलावा, वह केवल दाहिने हाथ से ही पैसे देने और लेने की भारतीय परंपरा का पालन करती हैं.

वीडियो यहां देखें:

यह पोस्ट तेज़ी से वायरल हो गई है, इसे 24 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है और इस पर ढेरों कमेंट्स आए हैं. एक यूजर ने लिखा, "मुझे लगता है कि नमस्कार करना किसी का भी अभिवादन करने का एक ज़्यादा साफ़-सुथरा तरीका है. मान लीजिए मैं किसी से मिल रहा हूं या मैं खुद भी, अगर मेरे हाथ में कोई कीटाणु या गंदगी है, तो अगर मैं हाथ मिलाता हूं, तो वह फैल जाएगा. लेकिन नमस्कार करने से यह रुक जाता है."

एक अन्य ने लिखा, "ऐसा ही करते रहिए. इससे आपके घर, परिवार और खुद में सकारात्मक और अच्छी ऊर्जा आती है. इसके अलावा, ऐसा करने के बाद आप खुश महसूस करते हैं." एक तीसरे ने लिखा, "कभी-कभी जूतों में छोटी छिपकली या मकड़ियों के परिवार के रहने की भी जांच करनी पड़ती है." चौथे ने लिखा, "कोई तो उसका आधार कार्ड दे दो, प्लीज़."

