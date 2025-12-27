Vijay Hazare 2025-26: सामने आई विराट और रोहित की विजय हजारे ट्रॉफी मैचों की फीस, जानें फीस सिस्टम

हाल ही में शुरू हुए भारत के घरेलू प्रीमियर वनडे टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी को पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली की शुरुआती मैचों भागीदारी ने नया ही आयाम दे दिया. दोनों की उपस्थिति का असर साफ-साफ दिखाई पड़ा. जहां फैंस के जमावड़े और कोहली की सुरक्षा के कारण ही मैच को बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थानांतिरत किया गया, तो जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में रोहित की बैटिंग देखने के लिए मानो पूरा जयपुर ही उमड़ पड़ा. दोनों ने ही शानदार बल्लेबाजी से फैंस का दिल जीत लिया. रोहित और कोहली दोनों ही बीसीसीआई के अनुबंधित खिलाड़ी हैं. और यहां की कमाई आईपीएल के मैचों की फीस में जमीन-आसमान का आंतर है. फैंस यह जानने को को बहुत ही ज्यादा उत्सुक हैं कि कोहली और रोहित को विजय हजारे में प्रति मैच कितनी फीस मिली.

विजय हजारे में खिलाड़ियों की सैलरी

जहां आईपीएल में खिलाड़ियों की नीलामी होती है, तो विजय हजारे में खिलाड़ियों को प्रति मैच एक तय फीस मिलती है. विजय हजारे में सैलरी का आधार यह है कि खिलाड़ी विशेष के पास लिस्ट 'ए' मैचों का कितना अनुभव है. यही वह पहलू है, जिससे रोहित और कोहली बाकी खिलाड़ियों से खासे आगे निकल जाते है.

प्रति मैच खिलाड़ी की फीस: सीनियर (40 या इससे ज्यादा लिस्ट ए मैच)

इसके तहत प्लेइंग XI में खेलने वाले हर खिलाड़ी को प्रति मैच 60,000 रुपये मिलते हैं, तो रिजर्व खिलाड़ी को प्रति मैच 30,000 रुपये मिलते हैं.

मध्यम स्तरीय वर्ग: (21 से 40 मैच)

इसके तहत XI का हिस्सा बनने वाले खिलाड़ी को प्रति मैच पचास हजार, तो रिजर्व खिलाड़ी को एक मैच के लिए पच्चीस हजार रुपये मिलते हैं.

जूनियर वर्ग (0 से 20 मैच तक):

इसके तहत टीम इलेवन में खेलने वाले खिलाड़ी को हर मैच के लिए चालीस हजार, तो रिजर्व खिलाड़ी को बीस हजार रुपये प्रति मैच मिलते हैं.

वर्तमान सीजन में कोहली दिल्ली के लिए जबकि रोहित मुंबई के लिए खेल रहे हैं. दोनों ही कहीं अनुभवी खिलाड़ी हैं. दोनों ही अपने-अपने करियर में चालीस से ज्यादा मैच खेल चुके हैं. ऐसे में दोनों दिग्गजों में प्रत्येक को प्रति मैच साठ हजार रुपये मैच फीस मिलेगी.

डेली एलाउंस: मैच फीस से अलग खिलाड़ी विशेष को यात्रा, खाना और रहने का भत्ता भी दिया जाता है.

परफॉरमेंस बोनस: खिलाड़ी विशेष को प्लेयर ऑफ द मैच के लिए दस हजार रुपये मिलते हैं.

प्राइज मनी: नॉकआउट, फाइनल में पहुंचने और खिताब जीतने वाली टीम को अच्छी खासी रकम बतौर इनाम के रूप में मिलती. इस रकम को ज्यादातर खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टॉफ के सदस्यों के बीच बांट दिया जाता है.