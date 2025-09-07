विज्ञापन
UK में चोरी हुई वर्ल्ड टूर पर निकले इंडियन बाइकर की मोटरसाइकिल, लगाई मदद की गुहार, पुलिस के रवैये से हैं हैरान

नॉटिंघम में उनके साथ एक चौंकाने वाली घटना घटी. उनकी मोटरसाइकिल यहां चोरी हो गई और इसके बाद यूनाइटेड किंगडम में उनकी यात्रा अचानक रुक गई.

UK में चोरी हुई वर्ल्ड टूर पर निकले इंडियन बाइकर की मोटरसाइकिल, लगाई मदद की गुहार, पुलिस के रवैये से हैं हैरान
यूके में चोरी हुई वर्ल्ड टूर पर निकले भारतीय बाइकर की बाइक

मुंबई के 33 वर्षीय बाइकर योगेश अलेकारी ने अपनी KTM मोटरसाइकिल पर अपना सोलो वर्ल्ड टूर शुरू किया, जिसकी शुरुआत 1 मई, 2025 को मुंबई से हुई. अगले 118 दिनों में, उन्होंने 17 देशों में 24,000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा की, और लंबी दूरी की मोटरसाइकिल यात्रा को लेकर नए आयाम गढ़े. अपने इस सफर के दौरान उनकी यात्रा अलग-अलग इलाकों और संस्कृतियों से होकर गुज़री. आगे उन्होंने अफ्रीका जाने की योजना बनाई थी. लेकिन नॉटिंघम में उनके साथ एक चौंकाने वाली घटना घटी. उनकी मोटरसाइकिल यहां चोरी हो गई और इसके बाद यूनाइटेड किंगडम में उनकी यात्रा अचानक रुक गई.

बाइक के साथ चोरी हुई कई जरूरी चीजें

28 अगस्त को, योगेश एक दोस्त से मिलने इंग्लैंड के नॉटिंघम में थे. वोलाटन पार्क में नाश्ता करते समय, उन्होंने अपनी पूरी तरह से भरी हुई KTM बाइक कुछ देर के लिए लावारिस छोड़ दी. दिन के उजाले में, चार लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर उनकी मोटरसाइकिल चुरा ली, जिसमें उनका पासपोर्ट, पैसे, दस्तावेज़ और सारा इलेक्ट्रिक गियर था. योगेश ने सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज पोस्ट किया, जिसमें चोर एक पार्क से उनकी मोटरसाइकिल चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

उन्होंने बीबीसी को बताया, "मैं एक बाइकर कार्यक्रम के लिए नॉटिंघम में था और ऑक्सफ़ोर्ड जाने वाला था. मैंने अपनी बाइक वोलाटन पार्क में रोकी और पार्क कर दी. मैंने बाइक लॉक कर दी, और वह एक व्यस्त इलाका था जहां बच्चे खेल रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि यह एक सुरक्षित जगह है. मैं सड़क पार करके नाश्ता करने चला गया, लेकिन एक घंटे के भीतर ही जब मैं वापस आया तो सब कुछ गायब हो चुका था."

देखें Video:

मदद की अपील

योगेश ने अपनी मोटरसाइकिल की चोरी को "दर्दनाक" बताया और कहा कि इससे उनका दिल टूट गया है. बाइकर अब अपने फॉलोवर्स से मदद मांग रहे हैं. योगेश का सबसे अधिक ध्यान बाइक और अपना पासपोर्ट वापस पाने पर है ताकि वे अपनी यात्रा फिर से शुरू कर सकें या सुरक्षित घर लौट सकें.

इंस्टाग्राम पर 1,80,000 से ज़्यादा और फ़ेसबुक पर 16,000 से ज्यादा फॉलोअर्स वाले इस कंटेंट क्रिएटर ने अनुमान लगाया है कि चोरी हुई चीजों की कीमत 15,000 पाउंड से ज़्यादा है. चोरी हुई चीज़ों में उनका मैकबुक लैपटॉप, फोन, दो कैमरे, नकदी, पासपोर्ट, कपड़े और अन्य जरूरी सामान शामिल थे, जो उनकी बाइक पर रखे बक्सों में रखे थे.

योगेश ने चोरी की सूचना पुलिस को दी, लेकिन उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि उन्होंने घटनास्थल पर किसी को नहीं भेजा, बल्कि सिर्फ़ एक अपराध संख्या बता दी. नॉटिंघमशायर पुलिस ने बताया कि वे स्थानीय स्तर पर पूछताछ कर रहे थे, लेकिन अभी तक चोरी हुई मोटरसाइकिल का पता नहीं लगा पाए हैं.

