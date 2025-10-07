विज्ञापन
विशेष लिंक

ट्रेन में बैठे-बैठे सो गया चायवाला, फिर पुलिसवाले ने किया ऐसा नेक काम, लोग बोले- इंसानियत अभी भी जिंदा है

इस वीडियो में बस इतना ही है, लेकिन 43 सेकंड के इस वीडियो को देखने के बाद जिस-जिस इंसान ने इस मानवता को अपने जीवन में उतार लिया, वो किसी भगवान से कम नहीं कहलाया जाएगा.

Read Time: 3 mins
Share
ट्रेन में बैठे-बैठे सो गया चायवाला, फिर पुलिसवाले ने किया ऐसा नेक काम, लोग बोले- इंसानियत अभी भी जिंदा है
ट्रेन में आराम फरमा रहा था चायवाला, पुलिसवाले ने किया ऐसा नेक काम, Video

इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है. मानवता का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, नफरत और बैर देश को बांटने का काम करता है. जब तक हम एक-दूजे का सहारा नहीं बनेंगे, देश और हमारे लोग तरक्की नहीं कर पाएंगे. इसके लिए सभी धर्म-जात से परे हटकर इंसान का इंसान से प्यार करना बहुत जरूरी है. विधि का विधान हमें यही सिखाता है. अब इन सब बातों का सार आपको इस वीडियो में देखने मिलेगा. मानवता और इंसानियत की मिसाल पेश करता यह वीडियो हमें और आपको तोड़ने नहीं बल्कि जोड़ने का काम करेगा. ट्रेन के अंदर से आया यह वीडियो देश के कोने-कोने तक फैलना बहुत जरूरी है.

इंसानियत को बढ़ावा देता है ये वीडियो (Policeman and tea vendor Viral Video)

यह वीडियो देखने में साधारण लग सकता है, लेकिन इस वीडियो से मिला संदेश असाधारण है. इस वीडियो में आप देखेंगे कि ट्रेन के अंदर दिनभर चाय का कंटेनर इधर से उधर करने वाला एक चायवाला, जब थककर सीट पर आराम फरमा रहा था, तो एक खाकी वर्दी वाला इंसान आया है और उसके चाय के कंटेनर को उठाकर लोगों को चाय बांटने लगा. जब थोड़ी देर बाद उस मजदूर की आंख खुली तो वह चौंक गया कि उसका चाय का कंटेनर कहां गया. फिर अगले ही पल खाकी वर्दी वाला इंसान चायवाले के पास आता है और उसे गले लगाता है. इसके बाद उसको चाय के पैसे देता है, जिसे मजदूर लेने से इनकार कर देता है.

देखें Video:
 

लोगों ने कहा हमें सीखने की जरूरत (Policeman and tea vendor)

इस वीडियो में बस इतना ही है, लेकिन 43 सेकंड के इस वीडियो को देखने के बाद जिस-जिस इंसान ने इस मानवता को अपने जीवन में उतार लिया, वो किसी भगवान से कम नहीं कहलाया जाएगा. अब लोग इस वीडियो पर अपने क्या-क्या कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं, चलिए जानते हैं. इस वीडियो पर कई लोग कह रहे हैं कि पूरी स्क्रिप्ट अच्छी है. इस पर एक ने लिखा है, 'ये स्क्रिप्ट ही सही, लेकिन वो अपनी स्क्रिप्ट के जरिए कितना अच्छा सामाजिक संदेश दे रहे हैं, जरा उस पर भी ध्यान दीजिए. दूसरा लिखता है, इस पुलिसवाले ने दिल जीत लिया'. तीसरा लिखता है, कुछ कह रहे हैं कि ये एक्टिंग है, ठीक है एक्टिंग है, लेकिन हमें इससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है'. एक ने लिखा है, इंसानियत अभी भी जिंदा है'.

यह भी पढ़ें: गरबा के रंग में चढ़ा क्रिकेट का तड़का, युवाओं ने अपनाया अर्शदीप सिंह का ‘जेट-क्रैश स्टेप', Video हुआ वायरल

6 घंटे तक ट्रेन के बाथरूम में बंद रहा यात्री, रेलवे स्टाफ ने तोड़ा दरवाज़ा, तो सामने आया चौंकाने वाला नज़ारा!

इंडियन स्टाइल से हुई Tesla की टेस्टिंग, नारियल, कुमकुम और माला के साथ सड़क पर उतरी, हंसी से लोटपोट हुए लोग


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Train Viral Video, Viral X Post, Humanity
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com