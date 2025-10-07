ट्रेन में बैठे-बैठे सो गया चायवाला, फिर पुलिसवाले ने किया ऐसा नेक काम, लोग बोले- इंसानियत अभी भी जिंदा है

इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है. मानवता का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, नफरत और बैर देश को बांटने का काम करता है. जब तक हम एक-दूजे का सहारा नहीं बनेंगे, देश और हमारे लोग तरक्की नहीं कर पाएंगे. इसके लिए सभी धर्म-जात से परे हटकर इंसान का इंसान से प्यार करना बहुत जरूरी है. विधि का विधान हमें यही सिखाता है. अब इन सब बातों का सार आपको इस वीडियो में देखने मिलेगा. मानवता और इंसानियत की मिसाल पेश करता यह वीडियो हमें और आपको तोड़ने नहीं बल्कि जोड़ने का काम करेगा. ट्रेन के अंदर से आया यह वीडियो देश के कोने-कोने तक फैलना बहुत जरूरी है.



इंसानियत को बढ़ावा देता है ये वीडियो (Policeman and tea vendor Viral Video)



यह वीडियो देखने में साधारण लग सकता है, लेकिन इस वीडियो से मिला संदेश असाधारण है. इस वीडियो में आप देखेंगे कि ट्रेन के अंदर दिनभर चाय का कंटेनर इधर से उधर करने वाला एक चायवाला, जब थककर सीट पर आराम फरमा रहा था, तो एक खाकी वर्दी वाला इंसान आया है और उसके चाय के कंटेनर को उठाकर लोगों को चाय बांटने लगा. जब थोड़ी देर बाद उस मजदूर की आंख खुली तो वह चौंक गया कि उसका चाय का कंटेनर कहां गया. फिर अगले ही पल खाकी वर्दी वाला इंसान चायवाले के पास आता है और उसे गले लगाता है. इसके बाद उसको चाय के पैसे देता है, जिसे मजदूर लेने से इनकार कर देता है.

A tea-seller, tired of walking through train selling hot tea, finally gives in to exhaustion & falls asleep. A policeman sees that & takes upon himself to sell tea to passengers on his behalf. On getting up, policeman gives him a hug & all money collected by… pic.twitter.com/7uPGrcRg3S — BhikuMhatre (@MumbaichaDon) October 3, 2025

लोगों ने कहा हमें सीखने की जरूरत (Policeman and tea vendor)

इस वीडियो में बस इतना ही है, लेकिन 43 सेकंड के इस वीडियो को देखने के बाद जिस-जिस इंसान ने इस मानवता को अपने जीवन में उतार लिया, वो किसी भगवान से कम नहीं कहलाया जाएगा. अब लोग इस वीडियो पर अपने क्या-क्या कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं, चलिए जानते हैं. इस वीडियो पर कई लोग कह रहे हैं कि पूरी स्क्रिप्ट अच्छी है. इस पर एक ने लिखा है, 'ये स्क्रिप्ट ही सही, लेकिन वो अपनी स्क्रिप्ट के जरिए कितना अच्छा सामाजिक संदेश दे रहे हैं, जरा उस पर भी ध्यान दीजिए. दूसरा लिखता है, इस पुलिसवाले ने दिल जीत लिया'. तीसरा लिखता है, कुछ कह रहे हैं कि ये एक्टिंग है, ठीक है एक्टिंग है, लेकिन हमें इससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है'. एक ने लिखा है, इंसानियत अभी भी जिंदा है'.

