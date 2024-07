हर दिन कितने घंटे सोना है जरूरी, क्या आप ले रहे हैं पूरी नींद? जानिए क्या कहती है नई स्टडी रिपोर्ट

कामकाज और भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल की वजह से हम अक्सर अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज करते हैं. हालांकि, नींद पूरी नहीं होना बीमारियों की जड़ बन सकता है. एक नई रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि, एक व्यक्ति को हर दिन कितने घंटे सोना चाहिए. इस रिपोर्ट ने सोशल मीडिया पर भी लोगों का ध्यान खींचा है. रिपोर्ट के मुताबिक, 18-60 वर्ष की आयु के वयस्कों को हर दिन कम से कम 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए. रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी) के अनुसार, हर आयु वर्ग के लिए डेली रेकमेंडेड स्लीप टाइम अलग-अलग होते हैं.

उम्र के हिसाब से नींद की अवधि (How Many Hours Of Sleep Do You Need By Age)

उम्र के हिसाब से किसी को कितनी नींद लेनी चाहिए, इस बारे में रिपोर्ट में डिटेल में बताया गया है. आइए इस लिस्ट पर नजर डालते हैं और जानते हैं कि किस उम्र में कितनी नींद जरूरी है.

नवजात शिशु (0-3 महीने): 14-17 घंटे

शिशु (4-12 महीने): 12-16 घंटे

बच्चे (1-2 साल): 11-14 घंटे

प्रीस्कूलर (3-5 साल): 10-13 घंटे

स्कूली उम्र के बच्चे (6-12 साल): 9-12 घंटे

किशोर (13-17 साल): 8-10 घंटे

वयस्क (18-60 साल): 7 घंटे या उससे ज़्यादा

बड़े वयस्क (61-64 साल): 7-9 घंटे

65 साल और उससे ज़्यादा उम्र के वयस्क: 7-8 घंटे

नींद की ज़रूरतों को निर्धारित करने में उम्र एक अहम भूमिका निभाती है, अन्य कारक भी आपके शरीर को ठीक से काम करने के लिए आपको कितने घंटे आराम करने की ज़रूरत है, इसे प्रभावित कर सकते हैं. इनमें शामिल हैं:

नींद की गुणवत्ता: बार-बार रुकावटें नींद की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं.

पिछली नींद की कमी: अगर आप नींद से वंचित हैं, तो आपके शरीर को ठीक होने के लिए ज्यादा नींद की जरूरत होती है.

गर्भावस्था: हार्मोनल बदलाव और शारीरिक परेशानी गर्भावस्था के दौरान खराब नींद की गुणवत्ता का कारण बन सकती है.

उम्र बढ़ना: जैसे-जैसे लोग बड़े होते हैं, उनकी नींद के पैटर्न बदलते हैं. युवा वयस्कों के समान ही नींद की ज़रूरत होने के बावजूद, वृद्ध वयस्क ज़्यादा हल्की नींद सोते हैं, सोने में ज़्यादा समय लेते हैं और कम समय के लिए सोते हैं. वे अक्सर रात में कई बार जागते भी हैं.

