नींद न आना, सोने में दिक्कत, कम और छोटी नींद से हैं परेशान, तो खाएं ये चीजें, फिर रात को सोकर सुबह खुलेगी नींद

Sleeping Problems: बहुत से लोग हैं जिनको रात को अच्छी नींद नहीं आती है. कितना भी कोशिश कर लें वह ठीक से नहीं सो पाते हैं. या तो नींद आती नहीं है या जरा-जरा सी देर में खुल जाती है. ऐसे में नींद पूरी नहीं हो पाती और हम अगले दिन भी थका हुआ महसूस करते हैं, जिससे कई अन्य बीमारियां भी घेर लेती हैं. अगर आपको रात को नींद नहीं आती और आप करवटें बदलते हुए पूरी रात बिता देते हैं, तो यह लेख आपके लिए है. अच्छी नींद सिर्फ आराम के लिए, बल्कि पूरे दिन की थकान मिटाने के साथ मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए भी बेहद जरूरी है. भागदौड़ भरी जिंदगी, तनाव, स्क्रीन टाइम और खराब खानपान की वजह से आजकल बहुत से लोग अनिद्रा यानी नींद न आने की समस्या से जूझ रहे हैं. अगर आप भी उन्हीं में से एक और अच्छी नींद लेने के लिए घरेलू उपाय तलाश रहे हैं, यहां कुछ आसान और प्राकृतिक चीजें हैं जिन्हें खाने से स्लीप क्वालिटी बेहतर हो सकती है.

रात को नींद नहीं आती? जानिए क्या खाएं ताकि नींद जल्दी और गहरी आए

1. गर्म दूध

दूध में ट्रिप्टोफैन और मेलाटोनिन जैसे तत्व होते हैं जो नींद लाने में मदद करते हैं. सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध पीने से शरीर शांत होता है और दिमाग को आराम मिलता है. यह एक पुराना लेकिन असरदार घरेलू उपाय है.

2. अखरोट

अखरोट में मेलाटोनिन और ओमेगा-3 फैटी एसिड होते हैं जो दिमाग को शांत करते हैं और नींद को बढ़ावा देते हैं. न्यूट्रिशनिस्ट लवनीत बत्रा के अनुसार, अखरोट का सेवन रात को सोने से पहले करना चाहिए ताकि नींद जल्दी आए.

यह भी पढ़ें: एक मिनट में तनाव से राहत पाने के उपाय, बिजी लाइफ वालों के लिए सबसे आसान ट्रिक्स

3. केला

केले में मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन B6 होता है जो मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और तनाव को कम करता है. रात को एक केला खाने से नींद की क्वालिटी बेहतर होती है.

4. कीवी

लवनीत बत्रा बताती हैं कि सोने से एक घंटा पहले दो कीवी खाने से नींद जल्दी आती है और गहरी होती है. कीवी में सेरोटोनिन, विटामिन सी, फोलेट और मैग्नीशियम होता है जो स्लीप साइकिल को सुधारता है.

5. कद्दू के बीज

कद्दू के बीज में ट्रिप्टोफैन, जिंक, कॉपर और सेलेनियम जैसे पोषक तत्व होते हैं जो नींद को बेहतर बनाते हैं. इन्हें हल्का भूनकर या सलाद में मिलाकर खाया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: महिलाओं में कैल्शियम की कमी बन रही है बड़ी परेशानी, हड्डियों की इस बीमारी का खतरा

क्या न खाएं?

चाय, कॉफी और एनर्जी ड्रिंक्स

चॉकलेट या मीठी चीजें

तली-भुनी और मसालेदार चीजें

देर रात भारी भोजन

ये चीजें शरीर को उत्तेजित करती हैं और नींद में बाधा डालती हैं.

इन बातों का भी रखें खास ध्यान:

सोने से पहले मोबाइल और टीवी से दूरी रखें.

हल्की एक्सरसाइज़ या मेडिटेशन करें.

कमरे की लाइट डिम रखें.

हर दिन एक ही समय पर सोने और जागने की आदत बनाएं.

Famous Dietician ने बताई High Uric Acid, Weight Loss के लिए Best Diet | Anti Cancer Diet

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)