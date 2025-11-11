झाड़ू लगाते हुए सफाईकर्मी ने गली में किया ऐसा काम...खिड़कियों से झांकने लगे लोग, अब वायरल हो रहा VIDEO

Varanasi safai karamchari viral video: कभी-कभी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल वहीं मिलते हैं जहां हम उन्हें ढूंढते भी नहीं. ऐसा ही एक पल देखने को मिला बनारस की तंग गलियों में...जहां एक सफाईकर्मी झाड़ू लगाते हुए ऐसी मधुर धुनें छेड़ गया कि, पूरा इंटरनेट उसका दीवाना बन गया.

झाड़ू छोड़ लगाए ऐसे सुर (Varanasi viral singer)

वायरल हो रहे वीडियो में एक सफाईकर्मी को देखा जा सकता है...एक हाथ में झाड़ू, चेहरे पर मुस्कान और होंठों पर सुर. कुछ ही पल में वो झाड़ू एक तरफ रखता है और अपनी सुरीली आवाज से पूरी गली को संगीतमय बना देता है. लोगों के मुताबिक, वो रोज इसी तरह सुबह-सुबह काम करते हुए गुनगुनाता है, लेकिन इस बार किसी राहगीर ने उसका वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दिया और बस, बनारस की ये आवाज पूरे देश में गूंज गई.

इंटरनेट पर छा गया 'सुरों वाला सफाईकर्मी' (viral heartwarming video)

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर यह वीडियो anju_arya74 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. एक दिन पहले शेयर किए गए इस वीडियो पर लोग अपना दिल हार बैठे हैं. वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है, 'वाराणसी की गलियों में एक सफाई कर्मी का गाना सोशल मीडिया पर छा गया है. झाड़ू लगाने के बाद जैसे ही उसने गाना शुरू किया उसकी मधुर आवाज ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया. लोग कह रहे हैं ये तो आवाज का जादूगर है.'

सुर जो सफाई से बढ़कर थे...(soulful singing viral India)

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो पर लोगों ने कमेंट्स करते हुए दिल खोलकर तारीफ की है. किसी ने लिखा, 'ये बनारस की रूह है.' तो किसी ने कहा, 'ऐसी आवाज को रियलिटी शो में होना चाहिए.' कई यूजर्स ने तो यहां तक मांग की है कि उसे 'Indian Idol' जैसे मंच पर बुलाया जाए. इस वीडियो ने सिर्फ सफाईकर्मी की कला नहीं दिखाई, बल्कि मानवता की खूबसूरती भी बयां की...कि टैलेंट किसी माइक या मंच का मोहताज नहीं होता. किसी ने सही कहा है...बनारस की गलियों में सिर्फ भजन नहीं, इंसानियत भी गूंजती है.

