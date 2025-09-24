iPhone 17 ने कराई नौकरी से छुट्टी! GenZ का मजेदार ‘रेजिग्नेशन लेटर’ वायरल, लिखा- इतनी सैलरी से EMI भरना...

आजकल नौकरी छोड़ने के कारण बहुत अलग-अलग किस्म के होते हैं—कभी बेहतर मौके, कभी कम सैलरी, तो कभी वर्क-लाइफ बैलेंस. लेकिन जनरेशन Z (GenZ) का तर्क सबसे अलग है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक मजेदार ‘रेजिग्नेशन लेटर' ने सबको हंसने पर मजबूर कर दिया है.

iPhone 17 बना नौकरी छोड़ने की वजह

इस वायरल लेटर में लिखा है – “iPhone 17 आ गया है. इतनी सैलरी से EMI भरना मुश्किल होगा, इसलिए मैं कंपनी छोड़कर बेहतर पैकेज वाली जॉब ढूंढ रहा हूं.” भाई साहब ने बड़ी इमानदारी से अपना कारण बताया, लेकिन ये कारण पढ़कर हर कोई हैरान भी हुआ और हंसी भी रोक नहीं पाया.

सोशल मीडिया पर धूम

जैसे ही यह मजेदार रेजिग्नेशन लेटर इंटरनेट पर वायरल हुआ, लोग इसे शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाए. किसी ने कहा – “सैलरी से पहले EMI का हिसाब लगाना ही GenZ की असली खासियत है.” तो किसी ने मजाक में लिखा – “HR अब iPhone लोन भी शुरू कर दे.”

हकीकत या मजाक?

भले ही यह लेटर असली हो या सिर्फ मजाक के लिए बनाया गया हो, लेकिन इसने इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी है—क्या आजकल की युवा पीढ़ी के लिए महंगे गैजेट्स सच में नौकरी बदलने की वजह बन सकते हैं? जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन इस लेटर ने लोगों का दिन जरूर बना दिया. यह मजेदार ‘रेजिग्नेशन लेटर' सिर्फ एक हंसी का कारण नहीं बल्कि इस बात का सबूत है कि GenZ हर चीज़ को हल्के-फुल्के अंदाज़ में लेने का हुनर रखती है. iPhone हो या EMI, इनकी सोच और स्टाइल हमेशा वायरल कंटेंट बन ही जाती है.

