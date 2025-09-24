विज्ञापन
विशेष लिंक

iPhone 17 ने कराई नौकरी से छुट्टी! GenZ का मजेदार ‘रेजिग्नेशन लेटर’ वायरल, लिखा- इतनी सैलरी से EMI भरना...

iPhone 17 खरीदने के लिए EMI भरना मुश्किल बताकर नौकरी छोड़ने का मजेदार लेटर वायरल हो रहा है. GenZ की अनोखी सोच और हंसी से भरे इस अंदाज़ ने इंटरनेट पर सबका ध्यान खींचा. पढ़िए कैसे ये लेटर बना सोशल मीडिया का ट्रेंड.

Read Time: 2 mins
Share
iPhone 17 ने कराई नौकरी से छुट्टी! GenZ का मजेदार ‘रेजिग्नेशन लेटर’ वायरल, लिखा- इतनी सैलरी से EMI भरना...
iPhone 17 ने कराई नौकरी से छुट्टी!

आजकल नौकरी छोड़ने के कारण बहुत अलग-अलग किस्म के होते हैं—कभी बेहतर मौके, कभी कम सैलरी, तो कभी वर्क-लाइफ बैलेंस. लेकिन जनरेशन Z (GenZ) का तर्क सबसे अलग है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक मजेदार ‘रेजिग्नेशन लेटर' ने सबको हंसने पर मजबूर कर दिया है.

iPhone 17 बना नौकरी छोड़ने की वजह

इस वायरल लेटर में लिखा है – “iPhone 17 आ गया है. इतनी सैलरी से EMI भरना मुश्किल होगा, इसलिए मैं कंपनी छोड़कर बेहतर पैकेज वाली जॉब ढूंढ रहा हूं.” भाई साहब ने बड़ी इमानदारी से अपना कारण बताया, लेकिन ये कारण पढ़कर हर कोई हैरान भी हुआ और हंसी भी रोक नहीं पाया.

सोशल मीडिया पर धूम

जैसे ही यह मजेदार रेजिग्नेशन लेटर इंटरनेट पर वायरल हुआ, लोग इसे शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाए. किसी ने कहा – “सैलरी से पहले EMI का हिसाब लगाना ही GenZ की असली खासियत है.” तो किसी ने मजाक में लिखा – “HR अब iPhone लोन भी शुरू कर दे.”

हकीकत या मजाक?

भले ही यह लेटर असली हो या सिर्फ मजाक के लिए बनाया गया हो, लेकिन इसने इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी है—क्या आजकल की युवा पीढ़ी के लिए महंगे गैजेट्स सच में नौकरी बदलने की वजह बन सकते हैं? जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन इस लेटर ने लोगों का दिन जरूर बना दिया. यह मजेदार ‘रेजिग्नेशन लेटर' सिर्फ एक हंसी का कारण नहीं बल्कि इस बात का सबूत है कि GenZ हर चीज़ को हल्के-फुल्के अंदाज़ में लेने का हुनर रखती है. iPhone हो या EMI, इनकी सोच और स्टाइल हमेशा वायरल कंटेंट बन ही जाती है.

यह भी पढ़ें: मेरा भाई जेल जा रहा है...कटघरे में खड़े भाई की शख्स ने बना दी रील, वायरल हुआ Video, लोगों ने दिल खोलकर दी बधाई

बिना हेलमेट, पैर क्रॉस करके, हाथ में फोन लिए स्कूटी चला रहा था शख्स, ट्रैफिक नियमों की उड़ाई धज्जियां

हिंदुस्तानी से शादी कर विदेशी महिला की चमकी किस्मत, लाइफ में आए ये 3 बड़े बदलाव, बोली- मैं सोच भी नहीं सकती कि...

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
IPhone 17 Resignation Letter, Resignation Letter, Funny Resignation Letter
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com