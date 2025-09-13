पीरियड में होनेवाला दर्द हो जाएगा छूमंतर, जान लें इसे गायब करने के घरेलू उपाय

Period Pain Gharelu Upay: पीरियड के दौरान होनेवाला दर्द सहन करना मुश्किल हो जाता हैं. कई बार तो ये दर्द इस लेवल पर पहुंच जाता है कि दवाई खानी पड़ जाती है. अगर आपको भी पीरियड के दौरान पेट और पैरों में तेज दर्द होता है, तो आप नीचे बताए गए उपायों को आजमाकर देखें, इन उपायों की मदद से दर्द छूमंतर हो जाएगा और आपको मिनटों में आराम मिल जाएगा. तो आइए जानते हैं पीरियड के दौरान होनेवाले दर्द को दूर करने के आसान घरेलू उपाय (Period Pain Home Remedies).

पीरियड के दर्द को दूर करने के घरेलू उपाय (Period Pain Gharelu Upay)

चाय या कॉफी पीएं

Photo Credit: Canva

पीरियड के दर्द को दूर करने में चाय और कॉफी कारगर साबित होती हैं. इन्हें पीने से दर्द से आराम मिल जाता है. इसलिए जब भी आपको पीरियड में दर्द होने लगे आप तुरंत चाय या कॉफी पी लें. आपको आराम पहुंचगे. चाय और कॉफी के अलावा आप गर्म दूध भी पी सकते हैं.

सिकाई करें

गर्म पानी की सिकाई से भी पीरियड के दर्द को दूर किया जा सकता है. दर्द वाली जगह पर आप गर्म पानी की बोतल रख लें. गर्म सिकाई करने से दर्द से फौरन आराम मिल जाता है.

गुनगुना पानी पीएं

अगर आपको चाय या कॉफी पसंद नहीं है तो आप गुनगुना पानी पी सकते हैं. गुनगुना पानी पीने से दर्द दूर हो जाएगा. आप चाहे तो इस पानी के अंदर शहद भी मिला सकते हैं.

पेट पर हल्की मसाज करें

पेट पर हल्के गर्म तेल से मसाज करने से भी आराम पहुंचता है. तेल को आप हल्का सा गर्म कर लें. फिर हल्के हाथों से दर्द वाले हिस्से की मसाज करें. आपको तुरंत आराम मिल जाएगा. इसके अलावा पीरियड शुरू होने से पहले आप योगा या हल्की स्ट्रेचिंग शुरू कर दें. ऐसा करने से दर्द से बचा जा सकता है.

तो ये हैं पीरियड के दौरान होनेवाले दर्द को दूर करने के कुछ आसान घरेलू उपाय. जिनकी मदद से आपको फौरन राहत मिल जाएगी.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)