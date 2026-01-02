मॉल में घुसा आवारा कुत्ता, लोगों ने चंदा इकट्ठा कर दिलवाया खिलौना... फिर डॉगी का रिएक्शन देखने लायक था

इंसान और कुत्तों की हजारों साल पुरानी दोस्ती की एक और मिसाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. मेक्सिको के एक मॉल में रिकॉर्ड हुआ यह वीडियो इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है. यह वीडियो क्रिसमस से कुछ दिन पहले का बताया जा रहा है, जिसमें एक आवारा कुत्ता मॉल के अंदर टहलता नजर आता है.

खिलौना देखते ही मुंह में दबाकर भागने लगा

वीडियो में देखा जा सकता है कि कुत्ता सीधे एक टॉय शॉप में जाता है और वहां रखा एक सॉफ्ट टॉय उठाकर मुंह में दबा लेता है. दुकान के कर्मचारी मज़ाकिया अंदाज़ में खिलौना वापस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुत्ता उसे छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं होता है. कुछ देर तक यह नज़ारा देखने के बाद वहां मौजूद शॉपर्स का दिल पिघल गया. उन्होंने आपस में पैसे इकट्ठा किए और खिलौने का भुगतान कर दिया, ताकि कुत्ता उसे अपने साथ ले जा सके. एक शॉपर एले रिवेरो ने बताया, वह खिलौना उठाकर बाहर जाना चाहता था, लेकिन कर्मचारी वापस लेने लगे और वह उसे छोड़ ही नहीं रहा था.

देखें Video:

वीडियो ने सबको भावुक कर दिया

वीडियो के आखिर में कुत्ता अपने नए खरीदे हुए खिलौने को मुंह में दबाए खुशी-खुशी भागता नजर आता है. उसकी मासूम खुशी ने सोशल मीडिया यूज़र्स को भावुक कर दिया. एले रिवेरो ने कहा, उसे इतना खुश देखकर दिल भर आया. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने कमेंट्स में जमकर प्यार लुटाया. एक यूज़र ने लिखा, जिसने भी उसके लिए खिलौना खरीदा, उसकी जेब कभी खाली न हो. दूसरे ने कहा, इन लोगों पर हमेशा बरकत बनी रहे, यही असली इंसानियत है.

वायरल वीडियो के बाद मिली हमेशा की खुशियां

इस कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ तब आया जब एक डॉग लवर एलन ने मॉल जाकर उस कुत्ते को गोद ले लिया. ताज़ा अपडेट के मुताबिक, कुत्ता अब एलन के साथ खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है. एलन ने बताया कि पपी थोड़ा शरारती जरूर है, लेकिन बेहद प्यार करने वाला है. एक छोटा सा खिलौना, कुछ अजनबी लोग और ढेर सारी इंसानियत, इस वीडियो ने साबित कर दिया कि जानवरों के प्रति प्यार अब भी जिंदा है.

यह भी पढ़ें: 6 महीने दुबई में रहकर पगला गया ब्रिटिश युवक, बोला- मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला

ऑफिस में Bang Bang पर शख्स का जबरदस्त डांस वायरल, Video देख ऋतिक रोशन ने कर दी खास डिमांड

200-300 ग्राहक लौटे खाली हाथ... 31 दिसंबर की रात अंगूर बन गए ‘सोना', जानिए क्या है 12 Grapes Ritual?