विज्ञापन
विशेष लिंक

स्टेज पर गा रही थी सिंगर, अचानक आया ड्रोन और सिर से टकरा गया, फिर जो हुआ... वायरल हो रहा Video

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. इस पर एक ने लिखा है, 'हो सकता है कि ड्रोन कैमरा की सेटिंग गड़बड़ाने से ऐसा हुआ है'. दूसरा लिखता है, 'शायद सिंगर को बहुत तेज लगी होगी'.

Read Time: 3 mins
Share
स्टेज पर गा रही थी सिंगर, अचानक आया ड्रोन और सिर से टकरा गया, फिर जो हुआ... वायरल हो रहा Video
स्टेज पर गा रही थी सिंगर, अचानक सिर से टकराया ड्रोन, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर महिला सिंगर का स्टेज पर गाना गाते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है. स्टेज पर इस महिला सिंगर के साथ बुरा हादसा हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है. सिंगर स्टेज पर गाना गा रही थी कि अचानक उसे कवर करने वाला ड्रोन कैमरा उसके चेहरे पर आकर टकरा गया और उसे मामूली चोटे आ गई. ऐसे में स्टेज पर मौजूद क्रू मेंबर महिला सिंगर को बचाने के लिए दौड़े, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यह मामला पेरू के चिकलायो शहर में 30 अगस्त का है, जहां सिंगर सुजाना अलवर्डो स्टेज पर एक बुरे हादसे का शिकार हुई.

बच्चों के साथ बैठी बाघिन का Video बना रहा था शख्स, देखते ही गुस्से से गुर्राई, नहीं हटा तो कर दिया अटैक

क्या हुआ था स्टेज पर? (Singer Drone Viral Video)
सुजाना अपने पूरे होश-जोश में स्टेज पर पहुंचीं और गानों से अपने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही थीं. सुजाना स्टेज के नीचे आजू-बाजू में खड़े दर्शकों के पास पहुंचती है और अचानक ड्रोन कैमरे तेजी से आता है और उनके चेहरे पर जोरों से लगता है, जो उन्हें पास से कवर कर रहा था. ड्रोन लगने के बाद सुजाना बेसुध हो जाती हैं और कुछ समझ नहीं पाती हैं. क्योंकि ड्रोन उनके बालों में फंस जाता है. ऐसा देख स्टेज पर मौजूद क्रू मेंबर सुजाना को देखने दौड़ते हैं और वहीं स्टेज पर ड्रोन निकालने में मदद करते हैं. इसके बाद सुजाना दोबारा हंसती हुई आती है और फिर से अपने दर्शकों के लिए गाना शुरू कर देती हैं. इस वीडियो पर लोगों के रिएक्शन भी आ रहे हैं.

देखें Video:

लोगों ने जताई चिंता (Singer hit by Drone on stage)

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. इस पर एक ने लिखा है, 'हो सकता है कि ड्रोन कैमरा की सेटिंग गड़बड़ाने से ऐसा हुआ है'. दूसरा लिखता है, 'शायद सिंगर को बहुत तेज लगी होगी'. तीसरे ने कहा, 'इसे कहते हैं कि सिंगर चोट लगने के बाद भी अपने दर्शकों के लिए गाना नहीं रोका'. चौथे ने लिखा है, 'मुझे लगता है उन्हें आराम करना चाहिए'. अब लोग ऐसे ही इस सिंगर के लिए चिंता जाहिर कर अपने रिएक्शन दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: NICU में भर्ती थी बच्ची, मैनेजर ने कर्मचारी को ऑफिस आने को कहा, वायरल पोस्ट से बढ़ सकती है टेंशन

बारिश में भीगते हुए बच्चे ने किया अक्षय कुमार के गाने पर डांस, मूव्स देख हैरान रह गए लोग, बोले- नैचुरल डांसर

चलती सड़क पर हुआ भयानक एक्सीडेंट, बाइक संग हवा में उड़ा शख्स, वायरल Video देख लोगों की थम गईं सांसें



 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Singer Viral Video, Drone Viral Video, Singer Face Hit By Drone
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com