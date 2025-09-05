स्टेज पर गा रही थी सिंगर, अचानक आया ड्रोन और सिर से टकरा गया, फिर जो हुआ... वायरल हो रहा Video

सोशल मीडिया पर महिला सिंगर का स्टेज पर गाना गाते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है. स्टेज पर इस महिला सिंगर के साथ बुरा हादसा हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है. सिंगर स्टेज पर गाना गा रही थी कि अचानक उसे कवर करने वाला ड्रोन कैमरा उसके चेहरे पर आकर टकरा गया और उसे मामूली चोटे आ गई. ऐसे में स्टेज पर मौजूद क्रू मेंबर महिला सिंगर को बचाने के लिए दौड़े, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यह मामला पेरू के चिकलायो शहर में 30 अगस्त का है, जहां सिंगर सुजाना अलवर्डो स्टेज पर एक बुरे हादसे का शिकार हुई.

क्या हुआ था स्टेज पर? (Singer Drone Viral Video)

सुजाना अपने पूरे होश-जोश में स्टेज पर पहुंचीं और गानों से अपने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही थीं. सुजाना स्टेज के नीचे आजू-बाजू में खड़े दर्शकों के पास पहुंचती है और अचानक ड्रोन कैमरे तेजी से आता है और उनके चेहरे पर जोरों से लगता है, जो उन्हें पास से कवर कर रहा था. ड्रोन लगने के बाद सुजाना बेसुध हो जाती हैं और कुछ समझ नहीं पाती हैं. क्योंकि ड्रोन उनके बालों में फंस जाता है. ऐसा देख स्टेज पर मौजूद क्रू मेंबर सुजाना को देखने दौड़ते हैं और वहीं स्टेज पर ड्रोन निकालने में मदद करते हैं. इसके बाद सुजाना दोबारा हंसती हुई आती है और फिर से अपने दर्शकों के लिए गाना शुरू कर देती हैं. इस वीडियो पर लोगों के रिएक्शन भी आ रहे हैं.

देखें Video:

Cantora é atingida por drone durante show.



O que era para ser um registro especial de um show terminou em acidente no último fim de semana, em Chiclayo, ao norte do Peru. A cantora Susana Alvarado, do grupo Corazón Serrano, foi surpreendida quando um drone, usado para filmar o… pic.twitter.com/HB3rQnJtwp — Tumulto BR (@TumultoBR) September 4, 2025

लोगों ने जताई चिंता (Singer hit by Drone on stage)

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. इस पर एक ने लिखा है, 'हो सकता है कि ड्रोन कैमरा की सेटिंग गड़बड़ाने से ऐसा हुआ है'. दूसरा लिखता है, 'शायद सिंगर को बहुत तेज लगी होगी'. तीसरे ने कहा, 'इसे कहते हैं कि सिंगर चोट लगने के बाद भी अपने दर्शकों के लिए गाना नहीं रोका'. चौथे ने लिखा है, 'मुझे लगता है उन्हें आराम करना चाहिए'. अब लोग ऐसे ही इस सिंगर के लिए चिंता जाहिर कर अपने रिएक्शन दे रहे हैं.

