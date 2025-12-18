अपना डुप्लीकेट देख धोखा खा गए सौरव जोशी, जब शादी का खुलासा हुआ तो सन्न रह गया यूट्यूबर

Sourav Joshi lookalike: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में भारत के सबसे फेमस कंटेंट क्रिएटर्स में से एक सौरव जोशी अपने ही जैसे दिखने वाले फैन से मिलते नजर आ रहे हैं. वीडियो में सौरव हंसते हुए कहते हैं, 'ये है गाइज, देखो आज हमें कौन मिला...मुझे कॉपी करने वाला.' इसके बाद जब दोनों बातचीत करते हैं, तो सौरव बताते हैं कि वे उत्तराखंड जा रहे हैं और सामने वाला फैन भी वही जा रहा है. मजेदार मोड़ तब आता है जब सौरव फैन से पूछते हैं, 'शादी हो गई है?' फैन के 'हां' कहते ही सौरव हंसते हुए जवाब देते हैं, 'शादी भी कॉपी कर ली क्या?' यही डायलॉग सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है.

इंस्टाग्राम पर क्यों ट्रेंड कर रहा है ये वीडियो (Sourav Joshi Fan Video Trending on Instagram)

यह वायरल क्लिप इंस्टाग्राम पर sure.daily नाम के अकाउंट से शेयर की गई है. वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है, 'Same to Same.' यही लाइन लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है. यूजर्स कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि दोनों में फर्क करना मुश्किल है. कोई इसे 'डुप्लीकेट सौरव' बता रहा है, तो कोई इसे अब तक का सबसे मजेदार फैन मोमेंट कह रहा है.

शादी के बाद और ज्यादा चर्चा में क्यों हैं सौरव जोशी (Sourav Joshi wedding vlog)

सौरव जोशी की हाल ही में शादी हुई है और उन्होंने अपनी शादी से जुड़े कई वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किए. शादी से पहले जहां फैंस उनकी होने वाली पत्नी का चेहरा देखने को लेकर उत्सुक थे, वहीं अब लोग यह भी देखना चाहते हैं कि सौरव अपनी मैरिड लाइफ कैसे एंजॉय कर रहे हैं. कहां घूमने जा रहे हैं, किस तरह के व्लॉग बना रहे हैं और उनकी लाइफ में क्या नया चल रहा है...ये सब चीजें दर्शकों को खूब पसंद आ रही हैं. यही वजह है कि उनके शादी वाले वीडियो लगातार ट्रेंड कर रहे हैं.

शादी के वीडियो से कितनी हुई कमाई? बड़ा खुलासा (Sourav Joshi Wedding Video Earnings Revealed)

इसी बीच सौरव जोशी की कमाई को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, सौरव जोशी ने अपनी शादी से जुड़े कुछ ही यूट्यूब वीडियो अपलोड करके करीब 50 लाख रुपये की कमाई कर ली. बताया जा रहा है कि इन वीडियोज ने न सिर्फ मिलियंस में व्यूज बटोरे, बल्कि ब्रांड वैल्यू और ऐड रेवेन्यू भी जबरदस्त रहा. यह खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि यह दिखाती है कि आज के समय में यूट्यूब और डिजिटल कंटेंट किस तरह एक बड़े करियर और कमाई का जरिया बन चुका है.

