आज विजय हज़ारे में लगेंगे कितने शतक- पहले दिन 22 शतक और पारी में 574 रन से क्यों बढ़ी फ़िक्र? 

Vijay Hazare Trophy 2025/26: विजय हजारे ट्रॉफी के पहले दिन लिस्ट-A में शतक लगाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी, लिस्ट-A में सबसे तेज़ शतक लगाने वाले बिहार के कप्तान सकीबुल गनी और दोहरा शतक लगाने वाले ओडिशा के स्वस्ति पीयूष प्रकाश समल सुर्ख़ियों में छाये रहे

Vijay Hazare Trophy 2025/26, Today Match
  • विजय हजारे ट्रॉफी के पहले दिन कोहली और रोहित समेत कई खिलाड़ियों ने घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन किया
  • बिहार ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 50 ओवरों में 574 रन बनाए, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने 190 रन की पारी खेली
  • वैभव सूर्यवंशी ने घरेलू लिस्ट-ए क्रिकेट में 39 साल पुराना शतक का रिकॉर्ड तोड़ा और सुर्खियों में आए
विजय हज़ारे ट्रॉफी के पहले दिन विराट कोहली और रोहित शर्मा को घरेलू क्रिकेट में मैदान पर देखने का रोमांच क्रिकेट फ़ैन्स को ख़ासकर जयपुर स्टेडियम में देखने को मिला. लेकिन इसके अलावा लिस्ट-A में शतक लगाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी, लिस्ट-A में सबसे तेज़ शतक लगाने वाले बिहार के कप्तान सकीबुल गनी और दोहरा शतक लगाने वाले ओडिशा के स्वस्ति पीयूष प्रकाश समल सुर्ख़ियों में छाये रहे. बिहार क्रिकेट के अरुणाचल प्रदेश के ख़िलाफ़ 50 ओवरों में 574 रनों की पारी से सबकी आंखें फटी रह गईं. इस मैच को लेकर कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने फ़िक्र जताई है. इस वजह से आज शुक्रवार को दूसरे राउंड में विजय हज़ारे ट्रॉफी के कई मैचों में सबकी दिलचस्पी काफ़ी बढ़ गई है. 

बेहद बड़ा स्कोर मतलब टीमों में बड़ा अंतर'
बिहार ने अरुणाचल क्रिकेट टीम के ख़िलाफ़ 6 विकेट पर 574 रन बनाए जिसमें वैभव सूर्यवंशी के 84 गेंदों पर 190 के अलावा (वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा 39 साल पुराना रिकॉर्ड) कप्तान सकीबुल गनी के 32 गेंदों पर सबसे तेज़ शतक का रिकॉर्ड ख़बर बनकर छाये रहे. 

शिखर धवन जैसे दिग्गजों ने वैभव की पारी की तारीफ़ की तो BBC ने भी वैभव सूर्यवंशी की तस्वीर के साथ उन्हें सुर्ख़ियों में रखा. 

लेकिन कॉमेन्टेर हर्षा भोगले समेत क्रिकेट सर्किट में कई एक्सपर्ट्स और फ़ैन्स इस बात को लेकर भी चर्चा ज़रूर करते रहे कि ये सब क्वालिटी क्रिकेट के लिहाज़ से सही नहीं है.  क्रिकेट कॉमेन्टेटर हर्षा भोगले ने ‘X' पर ट्वीट किया, “बिहार के 50 ओवर में 574 रनों का बनना कोई जश्न मनाने की बात नहीं. बल्कि, ये फ़िक्र की बात है और इस बात का संकेत है कि कुछ घरेलू क्रिकेट में हमारा स्तर कैसा है?”

बिहार और अरुणाचल प्रदेश के बीच टीमों के स्तर के अंतर से साफ़ है कि इस टूर्नामेंट में कमज़ोर टीमों के ख़िलाफ़ और भी बड़े रिकॉर्ड बन सकते हैं जिससे अच्छी क्रिकेट को कोई फ़ायदा नहीं होगा.  38 टीमों के फॉर्मैट वाले टूर्नामेंट में अब अरुणाचल के ख़िलाफ़ दूसरी टीमें भी ताबड़तोड़ रन बनाएंगी. लेकिन इससे ना तो अरुणाचल का और ना ही उनके ख़िलाफ़ रन बनाने वाली टीम को इन मैचों के आधार पर आंका जाएगा. 

पूर्व भारतीय क्रिकेटर आर अश्विन ने भी इसे लेकर सवाल उठाए. अश्विन ने अपने Youtube चैनल में कहा, “वैभव सूर्यवंशी के लिए बहुत सारी तालियां. लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं. टीमों के बीच बहुत बड़ा फ़ासला है. ये एकतरफ़ा मुक़ाबले हैं और इनमें कोई टक्कर नहीं है.”  इतने बड़े स्कोर को देखकर पूर्व क्रिकेटर दिनेश कार्तिक भी हैरान हुए बिना नहीं रह सके और उन्होंने ‘X' पर स्कोरकर्ड को ही ट्वीट कर दिया.

अब दिल्ली और मुंबई के अलावा सबकी नज़रें शुक्रवार को बिहार और अरुणाचल जैसी टीमों के मैचों पर भी ज़रूर रहेंगी. शुक्रवार को टीम इंडिया के सितारों वाटी टीमों के साथ विजय हज़ारे के कुछ और भी मैच होंगे जिनपर क्रिकेट फ़ैन्स की नज़रें ज़रूर बनी रहेंगी. ये मैच हैं-

 आज दिल्ली और मुंबई की टीम खेलेगी, बिहार का मणिपुर से हैं मुकाबला


-    मुंबई vs उत्तराखंड, जयपुर, एलीट ग्रुप-C, 9:00 बजे से
-    दिल्ली vs गुजरात, बेंगलुरु, एलीट ग्रुप-D, 9:00 बजे से
-    झारखंड vs राजस्थान, अहमदाबाद, एलीट ग्रुप-A, 9:00 बजे से
-    बिहार vs मणिपुर, रांची, Plate ग्रुप, 9:00 बजे से
-    अरुणाचल प्रदेश vs मिज़ोरम, रांची, Plate ग्रुप, 9:00 बजे से 
-    ओडिशा vs सर्विसेज़, अलुर, एलीट ग्रुप-D, 9:00 बजे से

