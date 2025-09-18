विज्ञापन
दूल्हे ने दुल्हन की मांग में ऐसे भरा सिंदूर, Video देख छूटी लोगों की हंसी, बोले- 70 जन्मों की बुकिंग हो गई

शादी के मंडप से वायरल इस वीडियो में सिंदूर लगाने की इस रस्म को देख लोगों की हसी छूट रही है. दूल्हे ने इस तरह से दुल्हन की मांग में सिंदूर भरा कि उसका पूरा चेहरा ही ढक गया और सारा मेकअप खराब हो गया.

भारत कई भाषाओं और संस्कृति वाला देश है. यहां तरह-तरह की भाषाएं बोली जाती हैं और उनके अलग-अलग रीति-रिवाज भी हैं. इन्हीं त्योहार और शादियों के सीजन में भारत की विविधता नजर आती है. बात करें शादियों की तो तकरीबन हर राज्य में शादी करने का अलग-अलग रिवाज है. उत्तर भारत में जोरों-शोरों से शादी होती हैं, वहीं दक्षिणी राज्यों में इस का उलटा है. पूर्व और पश्चिम भारत में भी शादियों को धूमधाम से मनाने का चलन है. अब शादी से आए इस वीडियो को देखें, जहां शादी के मंडप पर दुल्हन की मांग भरने का अलग ही रिवाज है. वैसे तो भारत में होने वाली शादियों की सभी रस्में लगभग एक ही होती हैं, लेकिन कुछ रस्में ऐसी भी होती हैं, जो उस राज्य के रीति-रिवाज का दर्शन कराती है.

शादी के मंडप से वीडियो वायरल (Viral Wedding Video )

इस वीडियो में देखें कि दूल्हा कैसे अपनी धर्म पत्नी की मांग में नारियल से सिंदूर भर रहा है. वीडियो में देखा जा रहा है कि दूल्हे के हाथ में नारियल है और उसमें सिंदूर भरा हुआ है. वहीं, एक महिला दुल्हन का घूंघट हटाए खड़ी है और दूल्हा तुरंत दुल्हन की मांग भरता है और घूंघट पकड़े खड़ी महिला घूंघट से दुल्हन का चेहरा तुरंत कवर कर देती है और जब हटाती है तो पूरा सिंदूर दुल्हन के चेहरे पर किसी फाउंडेशन पाउडर की तरह चिपक जाता है. अब इस वायरल वीडियो पर जब लोगों की नजर गई तो वह खुद को मजेदार कमेंट्स पोस्ट करने से रोक नहीं पाए. इस वीडियो लोग क्या-क्या कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं, आइए जानते हैं.

देखें Video:

लोगों ने ली जमकर चुटकी ( Wedding Couple Viral Video)

दूल्हा-दुल्हन के मंडप से आए इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'इमेजिन करो कि शादी में हजारों रुपये का मेकअप क्या इसलिए करवाते हैं? दूसरे यूजर ने लिखा है, 'भाई ने 70 जन्मों के लिए शादी कर ली'. तीसरा यूजर लिखता है, 'अरे दुल्हन को हनुमान जी बना दिया'. एक ने लिखा है, 'सारा मेकअप खराब कर दिया'. तो एक लिखता है, 'दुर्गा माता बना दिया और अब घर पर काली मां बनकर तेरा वध करेगी'. वहीं, कई यूजर्स ऐसे भी हैं, जिनका कहना है कि लोगों को किसी के भी रीति-रिवाज का ऐसे मजाक नहीं बनाना चाहिए. इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'हम मजाक नहीं बना रहे, इन्होंने खुद मजाक बना दिया है'. शादी से आए इस वीडियो पर यूजर्स के बीच नोकझोक भी हो रही है.

