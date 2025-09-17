एक्स हैंडल पर पोस्ट कर मोटी कमाई कर रहा ये इंजीनियर, महीनेभर में 30 हजार से ज्यादा की हुई इनकम, जानें फॉर्मूला

सोशल मीडिया कमाई का एक नया जरिया बन गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है. इंस्टाग्राम से कई गरीब लोग कड़ी मेहनत करने के बाद करोड़पति बन गए हैं और उनके पास आज गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस के साथ-साथ हैप्पी फैमिली भी है. अब एक 21 साल के इंजीनियर ने खुलासा किया है कि उसने एक्स (पहले ट्विटर) से महीने में 30 हजार रुपये से ज्यादा कमा लिए हैं. इंजीनियर ने बताया कि उसे ये 30 हजार रुपये से ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी. शख्स ने बताया है कि उसने एक्स हैंडल से कैसे इतने पैसे कमाए. अब लोग भी उससे आइडिया मांग रहे हैं, तो आइए जानते है.



my college's average campus placement for contexthttps://t.co/QZWge4SNot — kanav (@kanavtwt) September 15, 2025

X हैंडल पर पैसे कमा रहा नौजवान ? (Engineer Earns Simply By Posting On X)



21 साल के कानव नामक इंजीनियर ने दावा किया है कि एक्स हैंडल पर बस नॉर्मल पोस्ट करके बीते अगस्त महीने में 30 हजार रुपये कमा लिए. उसने यह भी बताया कि जितना उसने कमाया है, वो उसके कैंपस में हुई प्लेसमेंट की सैलरी से ज्यादा है. इंजीनियर ने अपनी कमाई के कुछ स्क्रीनशॉट भी एक्स हैंडल पर साझा किये हैं, जिसमें खुलासा हुआ कि उसे 5 जुलाई से 30 अगस्त के बीच 67,419 रुपये मिले, जिसमें अकेले अगस्त की कमाई 32,000 रुपये थी. इंजीनियर ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'एक्स पर पोस्ट करने से मुझे पहले से ही एवरेज टियर 3 कैंपस प्लेसमेंट से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं और मैंने तो बस दो महीने पहले ही काम शुरू किया है'. फिलहाल, एनडीटीवी इंजीनियर के इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं करता है.

posting on x is already paying me more than average tier 3 campus placement and I literally only started 2 months ago pic.twitter.com/KRl9HdSYm4 — kanav (@kanavtwt) September 15, 2025

लोगों ने पूछा कैसे किया ये सब? (Engineer On X Earns Over Rs 30000)



कानव, एक्स के क्रिएटर रिवेन्यू प्रोग्राम और क्रिएटर रेवेन्यू शेयरिंग के जरिए कमाई करते हैं, जिसके लिए प्रीमियम मेंबरशिप भी लेनी पड़ती है. वह तकनीक से जुड़े पोस्ट करता हैं और देख रहे हैं कि दो-तीन महीनों में उसके व्यूअर की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है. कानव के 882 फॉलोअर्स और 28.4 मिलियन व्यूज हैं. उसके पोस्ट पर मिले-जुले रिएक्शन आ रहे हैं. अब लोग उससे इसके बारे में जानकारी भी मांग रहे हैं. कुछ लोग तो इस पर यकीन ही नहीं कर रहे हैं. इस पर एक यूजर ने लिखा, '5.2 हजार पोस्ट और 5.2 हजार फॉलोअर्स, यह बहुत दुर्लभ है, अगर यह सब 3 महीनों में हासिल किया जाता है, तो इसका मतलब है कि आप प्रतिदिन 57 पोस्ट करते हैं, यह मानते हुए कि आप प्रतिदिन 8 घंटे सोते हैं, वाकई में प्रभावशाली है, लेकिन अगर आप X के अलावा कुछ और पढ़ाई या नौकरी कर रहे हैं तो यकीन करना मुश्किल है'.

यह भी पढ़ें: डांसर्स ने विद्या बालन के मेरे ढोलना पर किया भरतनाट्यम डांस, एक्सप्रेशन देख लोग हैरान, बताया- जादुई परफॉर्मेंस

140 साल बाद फिर वापस आया 'भूतिया जहाज', देखकर खोजकर्ताओं के उड़े होश, बोले- यकीन नहीं हो रहा कि...

पेड़ के नीचे आराम से लेटा था शेरों का झुंड, पास जाकर हाथी ने भरी हुंकार, फिर जो हुआ, आपने पहले नहीं देखा होगा







