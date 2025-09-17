विज्ञापन
पेड़ के नीचे आराम से लेटा था शेरों का झुंड, पास जाकर हाथी ने भरी हुंकार, फिर जो हुआ, आपने पहले नहीं देखा होगा

हाथी की दादागिरी वाले इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'हाहाहा, हाथी से डर गया शेरों का खानदान'. दूसरा लिखता है, 'ट्रक के मुकाबले जंबो बड़ा होता है'. तीसरे ने लिखा है, 'हाथी के सामने जान बचाकर भागा जंगल का राजा'.

Read Time: 3 mins
पेड़ के नीचे आराम से लेटा था शेरों का झुंड, पास जाकर हाथी ने भरी हुंकार, फिर जो हुआ, आपने पहले नहीं देखा होगा
पेड़ के नीचे आराम फरमा रहा था शेर का कुनबा, हाथी ने भरी हुंकार, देखें Video

वैसे तो शेर जंगल का राजा है, लेकिन इस पद का ज्यादातर फायदा विशाल जानवर हाथी उठाता है. यह हम नहीं बल्कि जंगल से हाथी की दादागिरी के आने वाले वीडियो बताते रहते हैं. कई बार जंगल से ऐसे वीडियो आए हैं, जिसमें हाथी को देख शेर और टाइगर जैसे खतरनाक जानवर अपना रास्ता बदल लेते हैं. अब सोशल मीडिया पर वायरल हाथी के इस वीडियो को ही देख लीजिए. इसमें हाथी की ठाठ अलग ही देखने को मिल रही है. एक्स हैंडल पर शेयर किए गए इस वीडियो पर लोगों के रिएक्शन भी मिक्स और मजेदार आ रहे हैं. इस क्लिप को नेचर अमेजिंग नामक एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है.

हाथी को देख भागा शेर का कुनबा  (Elephant and lions Viral Video)

इस वीडियो में आप देखेंगे कि पेड़ के नीचे शेर-शेरनी के कुछ जोड़े अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ आराम फरमा रहे होते हैं. वहीं, सामने से धीरे-धीरे आ रहे हाथी राजा को यह सब ज्यादा अच्छा नहीं लगा और अपनी हुंकार से बेचारे जंगल के राजा और उसकी रानी समेत उसके बच्चों को भगा देता है. हाथी की हुंकार से शेर, शेरनी और उनके बच्ची इधर-उधर हो जाते हैं. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, ' बताओ, कौन हैं जंगल का राजा? वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस पर 150 हजार व्यूज आ चुके हैं.

देखें Video:

हाथी की दादागिरी पर क्या बोले लोग ? (Elephant and lions Video)
हाथी की दादागिरी वाले इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'हाहाहा, हाथी से डर गया शेरों का खानदान'. दूसरा लिखता है, 'ट्रक के मुकाबले जंबो बड़ा होता है'. तीसरे ने लिखा है, 'हाथी के सामने जान बचाकर भागा जंगल का राजा'. एक मजाकिया अंदाज में लिखता है, 'लगता है जंगल के राजा को अब सिक्योरिटी की जरूरत है'. एक और लिखता है, 'हाथी कभी नहीं भूलता, लेकिन शेर यह जरूर भूल जाते हैं कि पावर किसके पास है'. एक ने लिखा है, 'जंगल का असली बॉस हाथी है. अब इस वीडियो में हाथी की दादागिरी पर लोगों के ऐसे ही कमेंट्स आ रहे हैं.

