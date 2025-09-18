पीठ में दर्द की वजह से बॉस को लिखा छुट्टी का मैसेज, 10 मिनट बाद हुई मौत, चौंका देगा ये मामला

आज के समय में जिंदगी कितनी अनिश्चित हो चुकी है, इसे एक ताजा घटना से समझा जा सकता है. एक 40 वर्षीय व्यक्ति की कार्डिएक अरेस्ट से मौत हो गई. शख्स ने अपने बॉस को महज 10 मिनट पहले पहले ही मैसेज कर बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही और 10 मिनट बाद ही उसकी मौत की खबर आई. 13 सितंबर, 2025 को घटी इस घटना ने सहकर्मियों, परिवार और ऑनलाइन कम्यूनिटी को गहरे सदमे में डाल दिया है. ये घटना दिखाती है कि कैसे स्वस्थ दिखने वाले व्यक्ति भी अप्रत्याशित स्वास्थ्य संकटों का सामना कर सकते हैं. कंपनी के मैनेजर केवी अय्यर ने शंकर को एक "स्वस्थ और फिट" टीम सदस्य बताया था. वह छह सालों से कंपनी में काम कर रहे थे और एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते थे. वे विवाहित थे, एक छोटे बच्चे के पिता थे, और धूम्रपान व शराब से दूर रहते थे.

पेड़ के नीचे आराम से लेटा था शेरों का झुंड, पास जाकर हाथी ने भरी हुंकार, फिर जो हुआ, आपने पहले नहीं देखा होगा

सुबह 8:37 बजे, शंकर ने अय्यर को मैसेज भेजा, जिसमें उन्होंने पीठ में तेज दर्द की शिकायत की और छुट्टी मांगी. अय्यर ने जवाब में लिखा, "ठीक है, आराम करो." दुर्भाग्य से, ठीक 10 मिनट बाद, सुबह 8:47 बजे, शंकर को दिल का दौरा पड़ा. यह खबर अय्यर तक सुबह लगभग 11 बजे एक फ़ोन कॉल के ज़रिए पहुंची, जिसे उन्होंने पहले तो अविश्वास में नकार दिया. उन्होंने पुष्टि के लिए एक अन्य कलीग से संपर्क किया और शंकर का पता पूछा, फिर उनके घर पहुंचे, लेकिन उन्हें पता चला कि खबर सच थी.

उन्होंने X पर लिखा, "मेरे एक सहकर्मी, शंकर ने आज सुबह 8:37 बजे मुझे एक मैसेज भेजा, 'सर पीठ में बहुत दर्द होने के कारण, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, इसलिए कृपया मुझे छुट्टी दे दीजिए." छुट्टी का यह अनुरोध, सामान्य था, इसलिए मैंने जवाब दिया, "ठीक है, आराम कीजिए." और दिन सामान्य रूप से चलता रहा. सुबह 11 बजे, मुझे एक ऐसा फ़ोन आया जिसने मुझे झकझोर कर रख दिया. फ़ोन करने वाले ने बताया कि शंकर का निधन हो गया है. मुझे पहले तो यकीन नहीं हुआ. मैंने दोबारा पुष्टि करने और उनके घर का पता जानने के लिए एक अन्य सहकर्मी को फोन किया. पता लिया और उनके घर पहुंच गया. वह अब इस दुनिया में नहीं रहे."

पोस्ट यहां देखें:

DEVASTATING INCIDENT WHICH HAPPENED TODAY MORNING :-



One of my colleague, Shankar texted me today morning at 8.37 am with a message

"Sir, due to heavy backpain I am unable to come today. So please grant me leave." Such type of leave requests, being usual, I replied "Ok take… — KV Iyyer - BHARAT ???????????????? (@BanCheneProduct) September 13, 2025

इस खबर ने ऑनलाइन छिपे हुए स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में व्यापक चर्चाएं छेड़ दी हैं. इंटरनेट यूजर ने बताया कि शुरुआती दिल के दौरे के लक्षण, जैसे पीठ दर्द, थकान, पसीना और मतली, पेट की समस्याओं या सामान्य तनाव जैसे हो सकते हैं. एक यूजर ने लिखा, "ज़िंदगी वाकई अप्रत्याशित है और हम छोटी-छोटी बातों पर लड़ रहे हैं... मुझे उम्मीद है कि हम अपनी कमियों के साथ तालमेल बिठाना सीखेंगे और दूसरों की कमियों को भी स्वीकार करेंगे... ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे."

दूसरे ने लिखा, "वास्तव में चौंकाने वाला और उनकी उम्र और परिवार को देखते हुए बहुत दुखद. उनकी आत्मा सद्गति को प्राप्त हो. ओम शांति." एक अन्य ने लिखा, "सच है, ज़िंदगी बहुत अप्रत्याशित है. उनके परिवार के लिए शक्ति और शांति की हार्दिक प्रार्थनाएं." ओम शांति."

यहां भी पढ़ें: एक्स हैंडल पर पोस्ट कर मोटी कमाई कर रहा ये इंजीनियर, महीनेभर में 30 हजार से ज्यादा की हुई इनकम, जानें फॉर्मूला

डांसर्स ने विद्या बालन के मेरे ढोलना पर किया भरतनाट्यम डांस, एक्सप्रेशन देख लोग हैरान, बताया- जादुई परफॉर्मेंस

140 साल बाद फिर वापस आया 'भूतिया जहाज', देखकर खोजकर्ताओं के उड़े होश, बोले- यकीन नहीं हो रहा कि...