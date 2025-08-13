विज्ञापन
बाज जैसी तेज़ हैं जिनकी नज़रें, केवल वही बता सकते हैं कि तस्वीर में नज़र आ रहा यह गधा किस खंभे से बंधा है?

इस पोस्ट पर अब तक 175 से ज़्यादा कमेंट्स आ चुके हैं, और यूज़र्स के जवाब बंटे हुए हैं. कुछ लोग अपने जवाब पर टिके हैं, जबकि कुछ को इस डिज़ाइन में छिपी किसी चाल पर शक है.

तस्वीर में नज़र आ रहा यह गधा किस खंभे से बंधा है?

Brain Teaser: दिमागी पहेलियां कई रूपों में आती हैं—उम्र-आधारित पहेलियों से लेकर नामों के खेल, गणितीय समस्याओं और ऑप्टिकल भ्रम तक—लेकिन रोमांच एक ही रहता है: आपके अवलोकन और तर्क कौशल का परीक्षण. अब, एक नई पहेली एक बेहद सरल प्रश्न के साथ सोशल मीडिया यूजर्स को आकर्षित कर रही है.

यह चुनौती फेसबुक पर Dreame नाम के एक अकाउंट से पोस्ट की गई थी. तस्वीर में एक गधे को गले में रस्सी बांधे खड़ा दिखाया गया है. रस्सी एक उलझे हुए रास्ते से गुज़रती हुई तीन लकड़ी के खंभों में से एक से जुड़ती है, जिनमें से प्रत्येक पर 1, 2 और 3 अंक अंकित हैं. चुनौती रस्सी को देखकर यह पता लगाना है कि गधा किस खंभे से बंधा है. तस्वीर पर लिखा है, "गधा कहां बंधा है?"

इस पोस्ट पर अब तक 175 से ज़्यादा कमेंट्स आ चुके हैं, और यूज़र्स के जवाब बंटे हुए हैं. कुछ लोग अपने जवाब पर टिके हैं, जबकि कुछ को इस डिज़ाइन में छिपी किसी चाल पर शक है. एक यूज़र ने कहा, "इसे सिर पर बांधा जाता है और फिर रस्सी को दूसरे खंभे से जोड़ा जाता है." एक ने असहमति जताते हुए लिखा, "यह तीनों खंभों से बंधा है, रस्सी तीनों खंभों से जुड़ी है." 

तीसरे ने भी यही कहा, "इसे हार्नेस से बांधा गया है. इसे तीनों वज़नों से बांधा गया है." कुछ अन्य लोगों ने इस पूरी व्यवस्था को खारिज कर दिया, एक ने कहा, "गधा किसी चीज़ से बंधा नहीं है," और दूसरे ने कहा, "वह असल में तीनों से जुड़ा हुआ है."तो, क्या आप इसे हल करने में कामयाब हो गए हैं? या फिर आप रस्सी के घुमावदार रास्ते में अबतक अपना जवाब ढूंढ रहे हैं?

