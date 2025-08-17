हाथी का बच्चा खेलते-खेलते चला गया दूर, परेशान हुई मां तो दौड़ता हुआ आया, किया कुछ ऐसा, लोगों के दिल को छू गया

Baby Elephant Viral Video: सोशल मीडिया पर हर रोज़ हाथियों के मज़ेदार और प्यारे वीडियो देखने को मिलते रहते हैं. इसी कड़ी में अब एक नया वीडियो शामिल हो गया है. जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक नन्हा हाथी अपनी परेशान मां के पास दौड़कर वापस आता है. ये वीडियो इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है. सेव एलीफेंट फ़ाउंडेशन के संस्थापक लेक चैलर्ट द्वारा शेयर किया गया यह वीडियो मां और बच्चे के बीच के भावनात्मक बंधन को दर्शाता है और साथ ही इन सौम्य विशालकाय जानवरों के दैनिक जीवन की एक झलक भी पेश करता है.

महिलाएं 'बड़ी मुश्किल' गाने पर पर कर रही थीं डांस, तभी कैमरामैन ने जो किया, लोग बोले- असली स्टार तो ये है

अपने कैप्शन में, चैलर्ट ने बताया कि वीडियो में क्या हुआ. उन्होंने लिखा: "नैम थिप को खेतों में घूमते हुए दूसरे झुंड से मिलने में इतना मज़ा आया कि उसे समय का पता ही नहीं चला. जब वह बहुत देर तक गायब रही, तो मलाई थोंग चिंतित हो गई और उसे पुकारने लगी. अपनी मां की आवाज़ सुनकर, नैम थिप दौड़कर वापस आई और तुरही बजाते हुए मानो कह रही हो, 'मां, मुझे माफ़ करना - मैं वापस आ गई हूं!' यही नैम थिप का आकर्षण है - अब वह तन और मन दोनों से स्वस्थ है, और जीवन में पहले से कहीं ज़्यादा आत्मविश्वास से भरी है." मां और बच्चे के बीच के अटूट बंधन को दर्शाने वाला यह कोमल पल दर्शकों के दिलों को छू गया.

देखें Video:

अपलोड होने के बाद से, इस क्लिप को 3 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है. सोशल मीडिया यूज़र्स ने हाथियों के प्रति अपनी तारीफ और स्नेह ज़ाहिर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. एक दर्शक ने लिखा, "आप चाहे किसी भी मूड में हों, इन प्यारे जीवों को देखकर हमारा दिल पिघल जाता है और हमारे चेहरों पर मुस्कान आ जाती है."

पसंद है झालमुड़ी-भेलपुरी, तो देखें मुरमुरे बनने का प्रोसेस, वायरल Video देख कभी नहीं करेंगे खाने की हिम्मत

एक ने कमेंट किया, "नैम थिप को फलते-फूलते देखना बहुत अच्छा लग रहा है! वह अपने शुरुआती दिनों से बहुत आगे बढ़ गई है, और यह सब आपकी देखभाल और टीम की बदौलत है." तीसरे ने कहा, "वह जीवन से भरपूर है! और उसने निश्चित रूप से अपना रास्ता खुद बनाया है." एक ने गहरी भावना व्यक्त करते हुए लिखा गया, "नैम थिप, आप दिल और आत्मा की बीमारियों का इलाज हैं. आपका शानदार व्यक्तित्व, आवाज़, पूंछ और जोश पूरी मानवता के लिए प्यार और आनंद का स्रोत है." एक अन्य यूजर ने लिखा, "मैं सच में उसे पूरे दिन देख और सुन सकता हूं!"

ये भी पढ़ें: मोर के पीछे चुपचाप टहल रहा था बाघ, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिखा दुर्लभ नज़ारा, वायरल हो रहा Video

स्कूल फंक्शन में शुतुरमुर्ग बनकर पहुंचा छोटा बच्चा, स्टेज पर टहल रहा था तभी जो हुआ, हंस-हंसकर लोटपोट हुए लोग

सावन में क्यों नहीं खाते नॉनवेज? शख्स ने बताई ऐसी वजह, गांधी से अकबर तक को किया शामिल, हंस-हंसकर फूल जाएगा पेट