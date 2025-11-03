ताजमहल पर नहीं होता है भूकंप का असर? जानें क्यों बनाए गए हैं चार पिलर

दिल्ली से दो घंटे की दूरी पर मौजूद आगरा का ताजमहल अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है.मुगलो के समय बनी ये ताजमहल न केवल देखने में खूबसूरत है बल्कि उतनी ही मजबूत भी है. मजबूती की अगर बात करें तो ताजमहल पर भुंकप का असर भी बहुत कम होता है. ये कोई मिथ नहीं बल्कि सच्चाई है. वास्तुकला और इंजीनियरिंग की मिशाल अगर देखनी हो तो ताजमहल को देख सकते हैं. कोई भी इमारत भूकंप-रोधी (Earthquake-proof) नहीं हो सकती, लेकिन ताजमहल को इस तरह से बनाया गया था कि वह गंभीर झटकों का सामना कर सके.

ताजमहल की भूकंप-रोधी बनावट का कारण

ताजमहल को भूकंप से बचाने के लिए इसकी नींव (Foundation) और निर्माण सामग्री में खास तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था. ताजमहल की नींव को कुएं (Wells) की तरह खोदा गया और उसमें मजबूत लकड़ी के लट्ठे (Timber Logs) और पत्थर भरकर बनाया गया था. यह नींव यमुना नदी के किनारे की नमी वाली जमीन में धंसी हुई है. नमी के कारण ये लकड़ी सदियों से मज़बूत बनी हुई हैं.

यह लकड़ी की नींव भूकंप के झटके आने पर शॉक अब्जॉर्बर (Shock Absorber) की तरह काम करती है, झटकों की एनर्जी को अवशोषित करती है और इमारत को सीधे नुकसान से बचाती है. मेन गुंबद के निर्माण में ईंटों और संगमरमर जैसी हल्की सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है. हल्की संरचनाएं भूकंप के दौरान भारी संरचनाओं की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करती हैं.

चार मीनारें और उनका अनूठा झुकाव

ताजमहल के चारों कोनों पर चार मीनारें (पिलर) बनाए गए हैं, जो इसकी वास्तुकला का सबसे अहम और अनोखा हिस्सा हैं.

मीनारें क्यों बनाई गई हैं?

मीनारें मुख्य गुंबद को एक भव्य और संतुलित फ्रेम का काम करती हैं, जिससे ताजमहल को उसकी विश्व-प्रसिद्ध सुंदरता मिलती है.

अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो ताजमहल की चारों मीनारें बाहर की ओर थोड़ी झुकी हुई है. इसका झुकाव लगभग दो डिग्री तक है. सुरक्षा के तौर पर काम करता है.

अगर कोई बड़ा भूकंप आता है या जमीन धंसती है, तो ये मीनारें मुख्य मकबरे (Main Mausoleum) पर गिरने के बजाय बाहर की तरफ गिर जाएंगी.

इस तरह, मीनारें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, लेकिन वे ताजमहल के मेन हिस्सा और सबसे जरूरी हिस्सा जहां मुमताज महल और शाहजहां की क़ब्रें हैं उसे पूरी तरह सुरक्षित रखती हैं.

