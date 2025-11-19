ताजमहल तो मैं भी बना लूं? वायरल वीडियो में Bangladeshi टूरिस्ट का मजेदार दावा!

Viral Instagram Taj Mahal Video: सोचिए...आप ताजमहल के सामने खड़े हों और पास से कोई टूरिस्ट बड़े भरोसे से कह दे, 'अरे भाई ये तो मैं भी बना सकता हूं.' ये सुनकर पहले तो लगेगा जैसे शख्स मजाक कर रहा होगा, लेकिन एक शख्स का एक ऐसा ही दावा इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का सिर घुमा रहा है. Instagram पर वायरल इस वीडियो को देखकर लोगों ने अपना माथा पकड़ लिया है, क्योंकि असलियत में Bangladesh में एक सचमुच का Taj Mahal मौजूद है. अब आप सोच रहे होंगे कि, दो-दो ताजमहल...एक इंडिया में, एक बांग्लादेश में और ज्यादातर लोगों को ये सुनकर वही झटका लगा जो आपको लगा होगा.

Bangladeshi टूरिस्ट का दावा और इंटरनेट का ठहाका (Taj Mahal Bangladesh)

क्लिप में शख्स बड़ी शर्मीली मुस्कान के साथ कहता है कि, 'मैं भी बना सकता हूं.' पहले तो लोग सोच में पड़ गए, फिर कमेंट सेक्शन में शुरू हो गई मीमों की बारिश. किसी ने मजाक में लिखा, 'शाहजहां का नहीं तो मोनी का ताजमहल देख लो.' एक यूजर ने लिखा, 'अब इंडिया vs बांग्लादेश : Taj Mahal edition शुरू.' वीडियो ने एक ही झटके में curiosity भी बढ़ाई और लोगों को हंसाया भी.

Bangladesh वाला Taj Mahal, 5 साल में बना..480 करोड़ की लागत (Ahsan Ullah Moni Taj Mahal)

अब मजे की बात सुनिए...यह दावा हवा में नहीं था. बांग्लादेश के फिल्म निर्माता (filmmaker) अहसान उल्लाह मोनी ने (Ahsan Ullah Moni) ने अपने लोगों के लिए एक Replica Taj Mahal बनाया है, ताकि वे इंडिया न आ पाने की वजह से इस खूबसूरती से वंचित न रहें.

इसको बनाने की लागत है:- $58 million (करीब ₹480 करोड़).

बनाने में लगा समय:- 5 साल.

स्थान:- नारायणगंज (Narayanganj) बांग्लादेश.

दो Taj ताजमहल..दो कहानियां और लोगों का रिएक्शन (Bangladesh replica Taj Mahal)

इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को wahbharatmedia नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसके कैप्शन में लिखा है 'बांग्लादेश में ताजमहल? फिल्म निर्माता अहसान उल्लाह मोनी ने अपने उन लोगों के लिए, जो भारत नहीं आ सके, इस वास्तुशिल्प चमत्कार को बनाने में 58 मिलियन डॉलर और 5 साल खर्च किए.' अहसान उल्लाह मोनी का कहना था कि, 'हर आदमी भारत जाकर ताजमहल नहीं देख सकता, तो मैंने इसे यहीं बना दिया.' इतनी डेडिकेशन सुनकर शाहजहां भी एक बार ताली बजा देते शायद.

जब लोगों ने यह जाना कि बांग्लादेश में भी ताजमहल (Bangladeshi tourist viral comment) जैसा ही एक स्मारक है, तो सोशल मीडिया पर मजेदार बहस शुरू हो गई. एक यूजर ने लिखा, 'इंडिया का ताजमहल ओरिजनल है, लेकिन बांग्लादेश का भी कम नहीं है.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'दो देशों का एक ही प्यार...मुमताज और ताजमहल.' इस वायरल बहस ने एक बात साफ कर दी है कि, इतिहास हो या हास्य, भारत-बांग्लादेश का ताज कनेक्शन लोगों को बांध ही लेता है.

