चैट जीपीटी से लैस दुनिया का पहला 'रामू काका', घर का नौकर बनाकर रखो, ऐसे करेगा सारे काम

Worlds First Home Robot: दुनिया में टेक्नोलॉजी अब बहुत आगे बढ़ चुकी है. इंसान ने अपनी सुविधा के लिए एक से एक तकनीक का आविष्कार कर लिया है. बस जिसके पास मोटा पैसा होगा, वो ही इन सुख-सुविधाओं को खरीद इनका लाभ उठा पाएगा. इस कड़ी में अब होम रोबोट (Home Robot) भी लॉन्च हो गया है. होम रोबोट की सुविधा लेने के लिए लोगों को मोटी रकम चुकानी होगी. अगर आप अच्छे खासे पैसे वाले हैं तो आप इसे पर्मानेंट खरीदकर घर ला सकते हैं. दूसरा ऑप्शन यह है कि आप इसे मंथली रेंट (Home Robot on Monthly Rent) पर भी घर ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी जेब ढीली करनी पड़ेगी. चलिए जानते हैं होम रोबोट को खरीदने और रेंट पर लाने के लिए कितना पैसा खर्च करना होगा.



होम रोबोट की कीमत



अगर आपके पास घर का काम करने के लिए टाइम नहीं है, या काम करने से ज्यादा थक जाते हैं, या फिर नौकरों पर ट्रस्ट नहीं रह गया है, उनका काम पसंद नहीं आ रहा है तो आपके पास होम रोबोट का बेस्ट ऑप्शन है. इसकी कीमत 20 हजार यूएस डॉलर यानी 18 से 19 लाख रुपये के बीच है. इसके साथ आपको होम रोबोट की तीन साल की वारंटी भी मिलेगी. अगर आप 18 लाख रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और कुछ समय के लिए ही होम रोबोट को हायर करना चाहते हैं तो आप इसके लिए 499 यूएस डॉलर यानी तकरीबन 45 हजार रुपये का मंथली सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं.

देखें Video:



होम रोबोट क्या-क्या कर सकता है



होम रोबोट को घर लाने के बाद आप भूल जाइए कि आपको घर में एक सुई भी उठानी पडे. यह घर के सारे काम जैसे झाड़ू, पोछा, बर्तन धोना, घर की सफाई और सामान इधर से उधर रखना. एक तरह से होम रोबोट फुल टाइम मेड का काम करता है. इतना ही नहीं होम रोबोट की सबसे मजेदार बात यह है कि वह आपके साथ डांस भी कर सकता है. यानी एंटरटेनमेंट का भी फुल जुगाड़ है. इसकी सबसे चौंकाने वाली बात यह भी है कि यह सोचने-समझने की भी शक्ति रखता है. आपके आसपास कैसा माहौल है, यह उन सबकी जानकारी चुटकी में दे देगा. होम रोबोट को बेचने वाली कंपनी दावा करती है कि यह आपकी भागदौड़ भरी जिंदगी को आसान कर देगा.

