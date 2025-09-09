वजन घटाओ, पैसा कमाओ…वजन कम करने पर कंपनी ने कर्मचारियों को दिया करोड़ों का बोनस

Weight loss challenge: आजकल ज्यादातर कंपनियां कर्मचारियों को खुश रखने के लिए बोनस, ट्रिप्स या गिफ्ट्स देती हैं, लेकिन चीन की एक टेक कंपनी ने इसके बिल्कुल अलग सोच दिखा दी. शेनझेन की Arashi Vision Inc. (Insta360) ने ऐसा फिटनेस चैलेंज रखा, जिसने लोगों को खूब मोटिवेट किया. कंपनी ने अपने वार्षिक 'Million Yuan Weight Loss Challenge' में कर्मचारियों को वजन घटाने पर करीब 1.23 करोड़ का इनाम दिया.

कैसे चलता है यह चैलेंज (Weight loss challenge China 2025)

इस फिटनेस चैलेंज के नियम भी बेहद दिलचस्प हैं.

हर कर्मचारी इसमें भाग ले सकता है.

जो भी कर्मचारी 0.5 किलो वजन घटाता है, उसे 500 युआन (करीब 6,100) मिलते हैं.

खास बात यह है कि अगर कोई वजन घटाकर फिर से बढ़ा लेता है, तो उसे 0.5 किलो बढ़ने पर 800 युआन (करीब 9,800) बतौर पेनल्टी भरनी पड़ेगी.

अब तक किसी पर यह जुर्माना नहीं लगाया गया है, क्योंकि ज्यादातर कर्मचारी लगातार फिट रहने की कोशिश कर रहे हैं.

वजन घटाने वाली चैंपियन बनीं Gen-Z कर्मचारी (weight loss trending news)

इस साल की सबसे बड़ी विजेता रहीं Gen-Z कर्मचारी शि याकी (Xie Yaqi), जिन्होंने सिर्फ 90 दिनों में 20 किलो वजन कम कर लिया. इसके बदले उन्हें करीब 2.47 लाख का इनाम मिला. याकी ने बताया कि उनका राज था... रोजाना 1.5 घंटे की एक्सरसाइज, सख्त डाइट प्लान, अनुशासन. उन्होंने कहा, यह सिर्फ खूबसूरती की बात नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य की भी है.

99 कर्मचारियों ने मिलकर घटाया 950 किलो वजन (Chinese company weight loss challenge)

रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले एक साल में 99 कर्मचारियों ने कुल 950 किलो वजन घटाया और उन्हें मिलकर 1 मिलियन युआन (करीब 1.23 करोड़) का इनाम दिया गया. कंपनी का मानना है कि इस चैलेंज से न केवल कर्मचारियों को स्वास्थ्य लाभ हुआ, बल्कि उनके काम के प्रति ऊर्जा और उत्साह भी बढ़ा.

राष्ट्रीय अभियान से भी जुड़ी पहल (Chinese tech company)

यह चैलेंज सिर्फ कंपनी तक सीमित नहीं है. चीन ने 2024 में 'Weight Management Year' नाम से एक तीन साल का अभियान शुरू किया है, जिसका मकसद बढ़ते मोटापे को रोकना और फिटनेस को बढ़ावा देना है.

