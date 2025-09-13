विज्ञापन
विशेष लिंक

आधा किलो वजन घटाने पर कंपनी दे रही ₹6,000 का बोनस! Gen-Z लड़की ने कमा लिए ढाई लाख रुपये

Loss Your Weight and Get Cash Prizes: ऐसा कर कंपनी 20 लाख युआन यानी करीब 2.48 करोड़ रुपये, बोनस के तौर पर बांट चुकी है. पिछले एक साल की बात करें तो 99 कर्मियों ने इस चैलेंज के तहत 950 किलो वजन कम किया.

Read Time: 3 mins
Share
आधा किलो वजन घटाने पर कंपनी दे रही ₹6,000 का बोनस! Gen-Z लड़की ने कमा लिए ढाई लाख रुपये

Weight Loss Bonus Scheme: 500 ग्राम यानी केवल आधा किलो वजन कम करें और पाएं 6,000 रुपये. यानी 5 किलो वजन कम कर लिया तो 60,000 रुपये मिलेंगे. ये ऑफर दिया है, एक टेक कंपनी ने अपने इंप्‍लाईज यानी कर्मियों को. अच्‍छा है न! फिट रहना स्‍वास्‍थ्‍य के लिहाज से तो है ही बेहतर, और कंपनी इसके लिए पैसे भी दे रही है तो बुरा क्‍या है! ऐसा ऑफर देने वाली कंपनी का नाम है- अराशी व्हिजन इंक, जिसे इंस्‍टा 360 के नाम से भी जाना जाता है. इस कंपनी ने अपने कर्मियों को फिट रहने के लिए, वजन कम करने के लिए मोटिवेट करने का अनोखा तरीका अपनाया है. कंपनी ने इसके लिए बोनस देने का ऐलान किया है. 

ऐसे हासिल किया जा सकता है बोनस

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्‍ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस कंपनी ने 12 अगस्‍त को 'मिलियन युआन वेट लॉस चैलेंज' की शुरुआत की है. कंपनी अपने कर्मियों को हेल्‍दी लाइफस्‍टाइल के लिए मोटिवेट कर रही है. इस चैलेंज में हिस्‍सा लेने के लिए कंपनी का कोई भी कर्मी रजिस्‍टर कर सकता है. नियमानुसार, आधा किलो वजन कम करने के लिए कंपनी 500 युआन बोनस देगी. ये राशि 6,100 रुपये के बराबर है.  

कंपनी साल 2022 से ही ऐसा आयोजन कर रही है. अब तक 7 बार ऐसा किया जा चुका है और ऐसा कर कंपनी 20 लाख युआन यानी करीब 2.48 करोड़ रुपये, बोनस के तौर पर बांट चुकी है. पिछले एक साल की बात करें तो 99 कर्मियों ने इस चैलेंज के तहत 950 किलो वजन कम किया. ऐसा कर उन्‍होंने करीब 10 लाख युआन का बोनस कमाया. 

20 किलो वजन घटाया, मिले ढाई लाख!

इस साल, जेन-Z कर्मी शी याकी ने करीब 3 महीने में 20 किलो वजन कम कर लिया और वेट लॉस चैंपियन का खिताब जीता. उसे 20,000 युआन यानी करीब ढाई लाख रुपये का कैश प्राइज मिला. शी ने बताया कि अनुशासित लाइफस्‍टाइल जीते हुए उसने डाइट कंट्रोल्‍ड रखा और हर दिन डेढ़ घंटे व्‍यायाम किया. युवती ने कहा, 'ये मेरी लाइफ का शानदार समय है. ये केवल खूबसूरती की बात नहीं, बल्कि अच्‍छे स्‍वास्‍थ्‍य की भी बात है. उसने अपने कुलीग्‍स के लिए भी सोशल मीडिया ग्रुप में अपना डाइट प्‍लान शेयर किया. इसमें सोया मिल्‍क, कॉर्न और फल वगैरह शामिल हैं. कंपनी ने कहा, 'कर्मचारी, अपने रूटीन काम के अलावा अपनी सेहत को भी प्राथमिकता दें, ऐसा हम चाहते हैं. वेट लॉस चैलेंज और बोनस स्‍कीम उन्‍हें प्रोत्‍साहित करने के लिए पेश की गई है. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Weight Loss, Weight Loss Find For Employees, Tech Companies News, How To Weight Loss, Weight Loss Challenge
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com