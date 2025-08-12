शैतान की पूजा करने वाली भी चलेगी! किराए पर घर देने के लिए महिला ने रखी अनोखी शर्त, पोस्ट देख घूम जाएगा दिमाग

बेंगलुरु (Bengaluru) की एक महिला का रेंटल ऐड (Rental Ad) इन दिनों सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. वजह है इसमें लिखा गया किराएदार चुनने का तरीका, जो जितना हटके है उतना ही मजेदार भी. ये पोस्ट शिवानी नाम की महिला ने डाली है, जो अपने 3BHK अपार्टमेंट के मास्टर बेडरूम के लिए नई किराएदार तलाश रही हैं. घर एम्बेसी गोल्फ लिंक (EGL) इलाके के पास है, तो जाहिर है वहां काम करने वाले या डोमलूर, इंदिरानगर, HAL, या फिर विंड टनल के रास्ते बेलंदूर आने-जाने वालों के लिए ये लोकेशन परफेक्ट है.



शिवानी ने लिखा है कि वो अपने “absolute favourite place” से मूव हो रही हैं और चाहती हैं कि यहां कोई फीमेल टेनेंट शिफ्ट हो. रेंट 18,300 रुपए है, साथ में 38,000 रुपए का रिफंडेबल डिपॉजिट और 22,000 रुपए का वन-टाइम सेटअप कॉस्ट देना होगा. घर फुली फर्निश्ड है, स्टोरेज की कमी नहीं है, ग्राउंड फ्लोर पर है और वेंटिलेशन भी बढ़िया है.

रखी अजीबोगरीब कंडीशन



लेकिन इस ऐड की असली हाइलाइट रेंटल कंडीशंस हैं. शिवानी ने लिखा – "Female only, can be a smoker, non-vegetarian, satan worshiper. Everything accepted except unkindness." मतलब भले ही वो स्मोकर हो, नॉनवेज खाती हो या फिर शैतान की पूजा करने वाली भी हो, सब मंजूर है, बस बदतमीज़ी नहीं चलने वाली. इसी यूनिक और कड़क-ह्यूमर वाले अंदाज़ ने इस पोस्ट को वायरल कर दिया.



Good samaritans of X, I'm moving out of my absolute favourite place in blr and looking for someone to replace me.



Location: EGL (perfect for anybody working in EGL, Domlur, Indiranagar, HAL, or travels to Bellandur via Wind Tunnel)



Occupancy: it's a 3bhk apartment, you'll be… pic.twitter.com/RBNTrysYwe — Shivani (@rooftopsodapop) August 6, 2025

इसके बाद शिवानी ने फ्लैट की बाकी खूबियां भी शेयर कीं. उन्होंने बताया कि यहां दो फ्रेंडली डॉग्स और एक बिल्डिंग कैट भी हैं. उन्होंने लिखा- "इस घर में मैंने जिंदगी के मजे लूटे. दो कमाल के लोग मिले, जो फ्लैटमेट्स से दोस्त बन गए. यहाँ की यादें मेरे दिल में बसी हैं, और जो भी यहां आए, वो इसे मेरी तरह प्यार करे." ये पढ़कर तो फ्लैट लेने के लिए लोगों की लाइन लग गई.



सोशल मीडिया पर लोगों ने इस ऐड पर खूब मजेदार रिएक्शन दिए. किसी ने हंसते हुए पूछा- "शैतान की पूजा करने वाले के साथ पालतू सांप भी चलेंगे क्या?" तो किसी ने कहा- "पहली बार देखा है कि भलाई करना सबसे जरूरी शर्त है." वहीं एक यूज़र ने तंज कसा- "बेंगलुरु में किराएदार ही अगला किराएदार क्यों ढूंढते हैं, ये तो मालिक की जिम्मेदारी होनी चाहिए ना?"



अलहदा अंदाज का ये ऐड साफ बता रहा है कि घर ढूंढना सिर्फ दीवारों और छत को पाना भर नहीं है,इसके लिए तो आपकी पर्सनैलिटी भी मैच करनी चाहिए.

