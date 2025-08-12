विज्ञापन
दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्राओं के ग्रुप ने दमदार अंदाज़ में गाया 'सैय्यारा', गूंज उठी तालियां,भावुक हुए लोग
दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्राओं के ग्रुप ने दमदार अंदाज़ में गाया 'सैय्यारा'

दिल्ली विश्वविद्यालय के जीसस एंड मैरी कॉलेज की छात्राओं के एक समूह ने कैंपस में इन दिनों बॉलीवुड का हिट और ट्रेंडिंग गाना 'सैय्यारा' गाकर जमकर तालियां बटोरीं और इंटरनेट पर यूजर्स भी इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं. सिरत नाम की एक यूज़र द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में छात्राओं ने एकसाथ मिलकर इस पॉपुलर गाने दमदार अंदाज़ में गाया और लोगों की तारीफें बटोरीं. 

बहुत से दर्शकों को पता चला कि सैयारा की अदाकारा अनीत पड्डा भी इसी कॉलेज की पूर्व छात्रा हैं. एक यूज़र ने लिखा, "इस गाने के लिए एकदम सही जगह है," जबकि दूसरे ने कमेंट किया, "अनीत भी इसी कॉलेज से हैं." बहुत से लोग भावुक भी हो गए. एक ने कहा, "ओह, अनीत पड्डा को कितना गर्व हो रहा होगा." एक ने कहा, "कॉलेज में ऐसे दिन बहुत अच्छे लगते हैं."

देखें Video:

यह क्लिप कॉलेज के अंदर फिल्माई गई थी और तब से इसे ऑनलाइन खूब शेयर किया जा रहा है. बता दें कि मोहित सूरी द्वारा निर्देशित और अनीत पड्डा और अहान पांडे अभिनीत सैयारा, 18 जुलाई को रिलीज़ हुई और बॉक्स ऑफिस पर अपनी छाप छोड़ चुकी है. इसका गाना अभी भी लोगों के दिलों पर अपना जादू चला रहा है और सोशल मीडिया पर भी ट्रेंडिंग है.

