बेंगलुरु में भारी बारिश से जलभराव, अपार्टमेंट में मछलियां पकड़ते दिखे लोग, कभी यहां रहते थे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम

बेंगलुरु के कुछ इलाकों में भारी बारिश हुई और पॉश इलाकों में पानी भर गया. बेंगलुरु के येलहंका में भी बारिश का पानी भर चुका है और यहां पानी का एक पूरा तालाब बन चुका है. अब येलहंका के केंद्रीय विहार अपार्टमेंट के बेसमेंट में इतना पानी भर गया है कि यहां अब तरह-तरह की मछलियों ने अपना डेरा बना लिया है. बता दें, इस अपार्टमेंट में कभी देश के सबसे पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रहा करते थे. वहीं, तालाब बने केंद्रीय विहार अपार्टमेंट की तस्वीरें और वीडियो अब सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं. इसमें एक शख्स ने हाथ में झींगा मछली को पकड़ा हुआ है.



कभी पूर्व राष्ट्रपति रहा करते थे यहां

इस तस्वीर को एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है और इसके कैप्शन में लिखा है, 'गो फिशिंग, केंद्रीय विहार, येलाहंका, बेंगलुरु रेंस'. वहीं, इस तस्वीर से दो दिन पहले एक्स हैंडल पर अपार्टमेंट से एक वीडियो सामने आया था. वीडियो में देख सकते हैं कि केंद्रीय अपार्टमेंट में पानी जलभराव हो रहा है और रेजिडेंट्स इसके लेकर परेशान दिख रहे थे. इस वीडियो को शेयर कर इस यूजर ने लिखा था, 'भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का मोस्ट फेमस रेजिडेंट्स केंद्रीय विहार अपार्टमेंट'.

Former President of India the late APJ Abdul Kalam was the most famous resident of this apartment Kendriya Vihar at Yelahanka. #BengaluruRains pic.twitter.com/tRfrUgWPTy