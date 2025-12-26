Bigg Boss 19 वाली तान्या मित्तल का असली घर, जिम, जकूजी, स्पा, लिफ्ट से लेकर गार्डन तक, देखें इनसाइड वीडियो

गौरव खन्ना भले ही बिग बॉस 19 के विनर बने हों, लेकिन तान्या मित्तल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल सेंसेशन बन गईं. इसकी मेन वजह उनकी लाइफस्टाइल और दौलत के बारे में किए गए दावे थे. नहाते समय भी मदद के लिए नौकर होने से लेकर, घर और किचन दोनों में लिफ्ट होने के दावों तक, तान्या जल्दी ही बिग बॉस घर के अंदर और बाहर, दोनों जगह ट्रोलर्स का पसंदीदा टार्गेट बन गईं. कई फैक्ट्रियों की मालकिन होने, कोई दोस्त न होने और पार्टी कल्चर में हिस्सा न लेने के उनके दावों ने जांच को और बढ़ा दिया. यहां तक ​​कि उनके परिवार के प्रति उनके गहरे लगाव पर भी सवाल उठाए गए, कई लोगों ने आरोप लगाया कि यह बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया या मनगढ़ंत था.

तान्या ने परिवार से करवाया इंट्रोडक्शन

104 दिनों की लंबी जुदाई के बाद अपने परिवार से दोबारा मिलने के बाद, तान्या ने न्यूज पिंच की टीम को अपने बहुत चर्चित घर को दिखाने के लिए बुलाया. उनका शानदार स्वागत किया गया जिसमें केक काटना, इमोशनल होकर गले लगाना और अपनी मां समेत परिवार के सदस्यों का दिल से इंट्रोड्यूस कराना शामिल था.

अपनी लाइफस्टाइल को लेकर बात करते हुए, तान्या ने कहा, “मैं हाउस टूर नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं किसी भी चीज को सही साबित नहीं करना चाहती. दूसरी बात, मेरे ग्वालियर में कई घर हैं, इसलिए मैं सिर्फ एक का टूर नहीं दे सकती.” उन्होंने ट्रोलर्स पर तंज कसते हुए कहा, “लोगों ने कहा कि गौशाला नहीं है. मैंने कहा, ‘आओ तो सही!'”

अंदर से कैसा था तान्या मित्तल का घर

उनका घर मूर्तियों और देवी-देवताओं की तस्वीरों से सजा हुआ था. जैसा कि पहले दावा किया गया था, घर में कई मंजिलों को जोड़ने वाली एक लिफ्ट है, जिसमें एक पूरी मंजिल सिर्फ तान्या के लिए है. इस मंजिल में उनका पर्सनल जिम, स्पा, जकूजी, वॉटर फाउंटेन, ड्रॉइंग रूम और बेडरूम शामिल है.

अपनी बेटी की जर्नी के बारे में बात करते हुए, तान्या की मां ने अपना इमोशनल एक्सपीरियंस किया: “हमने तान्या को कभी अकेला नहीं छोड़ा. बिग बॉस के अंदर उसे अकेले सब कुछ करते देखना हमारे लिए बहुत दर्दनाक था. उसका पालन-पोषण ज्यादातर उसके मामा और मौसी ने किया है. हमारे घर में बेटियों को बहुत प्यार किया जाता है.”

बिग बॉस से तान्या को वापस बुला लेना चाहती थीं उनकी मौसीला

उन्होंने आगे कहा, “मुझे बिग बॉस के मेकर्स से दिक्कत थी क्योंकि वे मेरी बेटी को लगातार निशाना बना रहे थे. चाहे वह भावुक हो या खुश. उसने बहुत कुछ सहा. लोगों ने उसे पानी में धकेला और उस पर पानी फेंका. हमने उसे बहुत प्यार से पाला है.”

तान्या की मौसी, जो एक सोलर फैक्ट्री की मालकिन हैं, ने बताया कि परिवार को अक्सर ऐसा लगता था कि उसे शो से वापस बुला लें. उन्होंने कहा, “उसने जो कुछ भी दावा किया, वह सब सच है. आपको हमारे सभी घरों में लिफ्ट मिलेंगी. ग्वालियर में हमारी कई फैक्ट्रियां हैं. उसे भरोसा था क्योंकि वह सच बोल रही थी.”