ट्रेन में पत्नी को पायल पहनाते दिखे बुजुर्ग, Video देख यूजर्स बोले- उम्र बदल सकती है लेकिन सच्चा प्यार नहीं

सोशल मीडिया पर बुजुर्ग कपल के प्यार भरे वीडियो अक्सर हमें देखने को मिलते रहते हैं, जिन्हें देखकर कई बार हम भावुक हो जाते हैं. कई बार तो ऐसे वीडियो हमारे लिए प्यार की मिसाल बन जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो अब वायरल हो रहा है, जिसे देख आप भी यही कहेंगे कि प्यार में पड़ा पुरुष दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है. वायरल हो रहे इस वीडियो में बुजुर्ग पति-पत्नी के बीच एक प्यार भरे पल को दिखाया गया है. इस वीडियो कोयंबटूर को एक महिला ने ट्रेन यात्रा के दौरान रिकॉर्ड किया था. जिसे उसने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है.

@jishma_unnikrishnan ने ट्रेन में साइड लोअर बर्थ पर बैठे एक बुजुर्ग कपल का एक वीडियो शेयर किया है. इस क्लिप में पति अपनी पत्नी को पायल पहनने में मदद करते हुए दिखाई दे रहा है, इस दौरान पत्नी के चेहरे की खुशी साफ झलक रही है. उन्नीकृष्णन ने वीडियो के साथ कैप्शन में कहा, "मैंने सोचा था कि मैं बस यात्रा कर रही हूं, लेकिन एक साधारण पल में जीवन भर के प्यार का गवाह बन गया."

देखें Video:

इस वीडियो को अबतक 10 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है. सोशल मीडिया यूज़र्स भी इस प्यार को देखकर भावुक होने से खुद को रोक नहीं पाए. एक यूज़र ने कहा, "इस तरह का प्यार ज़ाहिर करते हुए," दूसरे यूजर ने लिखा, उम्र बदल सकती है, लेकिन ऐसा प्यार कभी नहीं बदलता. जबकि कई अन्य लोगों ने कमेंट सेक्शन में दिल वाले इमोजी शेयर करके इस कपल के रिश्ते को सेलिब्रेट किया.

