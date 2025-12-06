विज्ञापन
वो लौटकर नहीं आएंगे... पति की मौत के सदमे में पत्नी ने फांसी लगाकर दी जान, रुला देगा सुसाइड नोट

Jhansi News: पति की मौत के बाद राधिका गम में डूब गई. वह ठीक से खाना भी नहीं खाती थी. हर वक्त पति को याद करते हुए रोती रहती थी. शुक्रवार सुबह लगभग 7 बजे वह कमरे में गई थी. लगभग दो घंटे तक राधिका कमरे से बाहर नहीं आई.

झांसी में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या.
  • उत्तर प्रदेश के झांसी में 23 वर्षीय राधिका ने पति की मौत के सदमे में आकर आत्महत्या कर ली.
  • राधिका की शादी सात महीने पहले विशाल यादव से हुई थी, जिनका दो महीने पहले हार्ट अटैक से निधन हुआ था.
  • पति की मौत के बाद राधिका लगातार गम में डूब गई. वह सदमे से उबर नहीं पा रही थी.
झांसी:

"सबको मेरा प्रणाम, चरण स्पर्श मैंने बहुत कोशिश की खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी. हर दिन खुद को विश्वास दिलाना पडता है कि वो नहीं है मेरे पास और न ही लौटकर आएंगे.  मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं कि मैं खुद को जीने के लिए मोटिवेट करूं. भईया आप लोगों ने मेरे लिए बेस्ट पार्टनर ढूंढा था. मेरी ही किस्मत इतनी बुरी थी कि मेरी सारी खुशियां छीन लीं गई. दोनों दीदी से रिक्वेस्ट है कि रक्षाबंधन के दिन मेरे भाईयों को राखी जरूर बांध दिया करना,सबको सॉरी."

ये सुसाइड नोट छोड 23 साल की राधिका ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली. पति की मौत का सदमा वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी.दिल को झकझोर कर देने वाला ये मामला उत्तर प्रदेश के झांसी का है. पति की मौत के सदमे में पत्नी ने भी आत्महत्या कर दी. दोनों की शादी 7 महीने पहले हुई थी. शादी के 5 महीने बाद ही पति की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी. पत्नी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी. पति की मौत के दो महीने बाद पत्नी राधिका ने भी साड़ी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. 

पति की मौत से सदमे में थी राधिका

राधिका महज 23 साल की थी. पुलिस ने उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज दिया है.मृतक महिला के चचिया ससुर देवेंद्र यादव के मुताबिक 23 साल की राधिका की शादी 13 अप्रैल 2025 को झांसी जिले के प्रेमनगर थानान्तर्गत हंसारी निवासी विशाल यादव से हुई थी. विशाल बच्चों को ट्यूशन पढ़ता था. दोनों एक-दूसरे को बहुत प्यार करते थे. दो महीने पहले विशाल को अचानक हार्ट अटैक आ गया. अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो  गई. 

कमरे में फांसी लगातर दे दी जान

पति की मौत के बाद राधिका गम में डूब गई. वह ठीक से खाना भी नहीं खाती थी. हर वक्त पति को याद करते हुए रोती रहती थी. शुक्रवार सुबह लगभग 7 बजे वह नहाने के लिए अपने ऊपर वाले कमरे में गई थी. लगभग दो घंटे तक राधिका कमरे से बाहर नहीं आई. परिजन बुलाने गए तो दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद थी. आवाज देने पर कोई रिस्पांस नहीं आया. तब शक हुआ और दरवाजा तोड़ा गया. वह पंखे पर साड़ी के फंदे से लटकी हुई मिली. उसे तुरंत नीचे उतारकर मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया.राधिका अपने पीछे एक सुसाइड नोट छोड़ गई है. जिसमें लिखा था कि

प्रेमनगर थाना प्रभारी रविप्रकाश श्रीवास्तव ने फोन पर बताया कि पति की मौत के बाद राधिका उर्फ ललिता सदमे में थी. सुबह उसने फांसी लगा ली. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है.
 

