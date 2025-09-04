बेंगलुर के इस कपल का एक महीने का खर्च है 5 लाख 9 हज़ार रुपये, खर्चों की पूरी लिस्ट देख लोगों के उड़े होश

हम सभी जानते हैं कि महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है. जरा से घर से बाहर कुछ लेने निकलो तो 500-1000 रुपए कहां खर्च हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता. वहीं आज हम आपको बेंगलुरु के एक कपल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी लाइफस्टाइल पर अगस्त महीने में 5,90,000 रुपए खर्च किए. बता दें, इस बात की जानकारी उन्होंने खुद से इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए दी है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे कि आखिर आप कैसे इतना पैसा कमाते हो?

वीडियो शेयर कर कपल ने बताया कहां- कहां खर्च हो रहा है पैसा



सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो के माध्यम से कपल ने विस्तार से बताया कि उनका पैसा कहां- कहां खर्च हुआ है. सबसे पहले उन्होंने बताया कि हम दोनों शादीशुदा है और बेंगलुरु में एक फ्लैट में रहते हैं जिसका रेंट 42,000 रुपए हैं. फिर हम दोनों के पर्सनल ट्रेनर हैं, ऐसे में फिटनेस के लिए हर महीने 40,000 रुपए खर्च होते हैं. हर महीने की ग्रोसरी के लिए 20,000 रुपए, यूटिलिटी के लिए 10,000 रुपए, बाहर से खाना- पीना के लिए लगभग अगस्त महीने में 13,000 रुपए खर्च हुए हैं,



वहीं कपल ने बताया कि हमारा सबसे मोटा खर्चा ट्रैवलिंग का हुआ है. अगस्त महीने में दो डोमेस्टिक और दो इंटरनेशनल फ्लाइट की टिकट और बुकिंग का खर्चा 3,50,000 रुपए रहा. इसके बाद इनवेस्टमेंट 1,00,000 रुपए और बाकी अन्य खर्चा 15,000 रुपए का हुआ. यानी कुल मिलाकर अगस्त महीने का खर्च 5,90,000 रुपए का था.

देखें Video:



खर्चे को लेकर क्या बोले कपल



कपल ने वीडियो शेयर करते हुए एक पोस्ट में लिखा, 'मैं पूरी ईमानदारी से कहना चाहती हूं कि शुरुआत में हम काफी अच्छे से पैसों का मैनेजमेंट कर पाएं. ऐसे में हम एक दूसरे के फाइनेंस में दखल नहीं देते हैं, इसी के साथ हर कपल को मनी इन्वेस्टमेंट को लेकर बात करनी चाहिए'.



वीडियो देख लोगों ने दिए रिएक्शन



सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वहीं जिन- जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा, उन्होंने अपने रिएक्शन भी दिए हैं. एक यूजर ने पूछा,'इतना पैसा खर्च करने के लिए आखिर इतनी कमाई कैसे कर रहे हो?, दूसरे यूजर ने मजे लेते हुए कहा, ' आपका 1 महीने का खर्च हमारी 1 साल की सैलरी भी नहीं है', तीसरे यूजर ने लिखा, 'ऐसा लगता है, जैसे इन लोगों की सोने की खान है".

