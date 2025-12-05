पति ऑन ड्यूटी! पत्नी का बैग कंधे पर टांग DJ फ्लोर पर जमकर नाचा हसबैंड, देखकर बोलीं लड़कियां- हमे भी ऐसा चाहिए

विज्ञापन
Husband dance video: पति-पत्नी का रिश्ता इस वक्त सबसे फनी रिश्ता बना दिया गया है, जब देखो पति-पत्नी के मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. कभी उनकी नोकझोंक के वीडियो तो कभी उनकी हंसी-मजाक की रील लोगों को एंटरटेन कर रही है. पत्नी शादी पार्टी में अपने ग्रुप में गप्पे में लड़ा रही होती हैं और बेचारा पति एक हाथ में बच्चा और दूसरे हाथ में पत्नी का बैग लटकाए खड़ा बस यही सोच रहा होता है कि वो तो बस कुली बनकर ही पार्टी में आया है. खैर, इसका भी अपना अलग मजा है, बस उसे कैसे मैनेज करना है, वो पति के हाथ में है. इस वीडियो को ही देख लो, एक पति जो लाख चुनौतियों के बाद भी थिरकना भी नहीं भूला है.

पत्नी का बैग कंधे पर टांग नाचा पति 
जी हां, वीडियो देखने पर पता चलता है कि पत्नी की एक-एक बात मानने वाले इस शख्स को पार्टी में अपनी पत्नी का बैग संभालने की जिम्मेदारी मिली है, लेकिन मजाल है कि उसे इससे कुछ फर्क पड़ा हो, क्योंकि वो तो अपने नाचने में मस्त है. एक तरफ कंधे पर बीवी का बैग और दूसरी तरफ डीजे फ्लोर पर इस 'जोरु के गुलाम' की मस्ती दोनों ही देखते बन रही है. अब ऐसे वीडियो वायरल नहीं होंगे, तो फिर कैसे वीडियो वायरल होंगे. जहां फन और एंटरटेनमेंट होता है, लोग वहीं अट्रैक्ट होते हैं. इस बेचारे पति ने अपनी मजदूरी को कंधों पर लाद लोगों का जमकर एंटरटेनमेंट किया है. सोशल मीडिया यूजर्स भी इस वीडियो का अब जमकर लुत्फ उठा रहे हैं.

लड़कियां बोली- कितना केयरिंग है ये 
इस पर एक यूजर लिखता है, 'यह भी हर कोई नहीं कर सकता, आदमी ने अपनी ईगो को साइड रखकर बीवी का बैग ले रखा है और फुल इंजॉय भी कर रहा है, इसमें शर्म की क्या बात है, अपनी खुद की जीवनसाथी का बैग लेने में कैसी शर्म, गुड भाई'. दूसरा लिखता है, 'भाई इसकी बीवी बहुत लकी है'. एक महिला यूजर लिखती हैं, 'वाह पति हो तो ऐसा, मजा आ गया देखकर'. एक और लिखता है, 'कुछ भी हो जाए बस डांस और मस्ती नहीं रुकनी चाहिए'. एक और महिला यूजर लिखती हैं, 'यह तो परफेक्ट पति है'. इस वीडियो पर कई महिला यूजर्स ने इस शख्स को केयरिंग हसबैंड का टैग दिया है. वीडियो पर 1 लाख से ज्यादा लाइक आ चुके हैं और व्यूज 3 मिलियन पार हो चुके हैं.

