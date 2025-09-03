भयंकर जाम में भी 6 घंटे तक महिला के साथ खड़ा रहा रैपीडो ड्राइवर, घर छोड़ते वक्त जो कहा, हो रही तारीफ

इन दिनों उत्तर भारत भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में है. पंजाब में तो बाढ़ से कई गांव डूब गए और पंजाब से सटा राज्य हरियाणा में जलभराव हो गया है. इस बीच हरियाणा के जॉब हब गुरुग्राम (Gurugram) में भी जलभराव हो गया और बीते दिनों गुरुग्राम की सड़कों से ट्रैफिक जाम का ऐसा नजारा देखने को मिला, जैसे कि गाड़ियों का कोई मेला लगा हो. गुरुग्राम की सड़कों पर लगे ट्रैफिक का नजारा आसमान से कैमरे में कैद किया गया और इन तस्वीरों ने लोगों को हैरान कर दिया था. इस बीच एक महिला ने गुरुग्राम ट्रैफिक में 6 घंटे तक फंसे रहने का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और साथ ही बताया कि उसके रैपिडो ड्राइवर ने कैसे गाड़ियों के जंजाल से सावधानीपूर्वक निकालकर घर पहुंचाया.

6 घंटे में सुरक्षित घर पहुंची महिला ( Woman Praises Rapido Driver)



महिला ने इस बाबत एक एक्स पोस्ट शेयर किया है, जिसमें गुरुग्राम ट्रैफिक का भयानक नजारा भी देखने को मिल रहा है. इस पोस्ट में दीपिका नारायण भारद्वाज ने लिखा है, 'मैं तहे दिल से अपने ड्राइवर पार्टनर सूरज मौर्या का धन्यवाद करती हूं, वह बीच सड़क बाइक पर मेरे साथ 6 घंटे तक फंसा रहा, लेकिन एक बार भी शिकायत नहीं की, इस मुसीबत से निकालकर उसने मुझे सुरक्षित मेरे घर पहुंचाया, और विनम्रता से कहा मैम आप जितना एक्स्ट्रा पे करना चाहती हैं, कर दीजिए, एब्सोल्यूट जेम'. अब अपने इस व्यवहार से यह रैपिडो ड्राइवर लोगों का प्यार लूट रहा है.

लोगों ने रैपीडो राइडर की तारीफ की (Gurugram Traffic and Rapido Driver)

इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'आज की दुनिया में बिना किसी बदले की उम्मीद के लोगों में इस तरह की दरियादिली बहुत कम देखने को मिलती है, इस भाई ने सेवा का बहुत बड़ा संदेश दिया है. एक और ने लिखा, 'कल का दिन बहुत बेकार था और जमकर बारिश हुई, सूरज मौर्य और रैपिडो को बधाई, हमें आप जैसे और लोगों की जरूरत है'. बता दें, गुरुग्राम में भारी बारिश की वजह से जलभराव हुआ और फिर सड़कों पर भारी जाम ने लोगों को घर तक पहुंचने के लिए घंटों तक इंतजार करवाया. ऐसे में अथॉरिटी ने कंपनियों को आदेश दिया है कि वो अपने कर्मचारियों से स्थिति सामान्य होने तक वर्क फ्रॉम होम के जरिए काम लें.

