ससुराल में मुंह दिखाई के समय...घूंघट ओढ़कर 'बहू रानी' बनी Rockstar, ताली पीटते रह गए अड़ोसी-पड़ोसी

Bride Guitar Singing: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक नई नवेली दुल्हन का वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि, ससुराल वालों के बीच घूंघट ओढ़ी'बहू रानी' गिटार उठाकर ऐसा माहौल बनाती हैं कि, सब एक टक देखते रह जाते हैं.

ससुराल में मुंह दिखाई के समय...घूंघट ओढ़कर 'बहू रानी' बनी Rockstar, ताली पीटते रह गए अड़ोसी-पड़ोसी
ससुराल वालों से घिरी घूंघट ओढ़ी दुल्हन ने छेड़ा ऐसा राग, देखते रह गए नाते-रिश्तेदार

Bride Singing Video Viral: शादियों में बहू की पहली झलक, पहला पैर, पहला खाना...सब याद रखा जाता है, लेकिन क्या हो जब बहू की पहली परफॉर्मेंस ही घरवालों को हक्का-बक्का कर दे? सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही दिल पिघला देने वाला वीडियो घूम रहा है, जिसमें ससुराल वालों से घिरी घूंघट ओढ़े एक नई दुल्हन अचानक ऐसी परफॉर्मेंस देती है, जो किसी बॉलीवुड मूवी के क्लाइमैक्स से कम नहीं लगती.

सबकी नजरें रोक देने वाला मोमेंट (Bride Singing Video Viral)

शादी के बाद ससुराल पहुंची यह दुल्हन जैसे ही पारिवारिक रस्म के दौरान गिटार उठाती है, कमरे में मौजूद हर शख्स की निगाह उसी पर टिक जाती है. एक पल को तो लगता है मानो पूरा माहौल सांस रोककर बस उसी स्वर की प्रतीक्षा कर रहा हो और फिर...घूंघट के पीछे से आती उसकी नरम, साफ और सुर में डूबी आवाज 'तेरा मेरा प्यार अमर...' कमरे में बैठे लोगों के चेहरे एकदम खिल उठते हैं. कोई मुस्कुरा रहा है, कोई Wow कहता है और कुछ तो सुनने में इतना खो जाते हैं कि बस एक बहू 'रानी' को देखते रह जाते हैं.

'बहू निकली रॉकस्टार' (Bride Singing Video)

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @arsh__utkarsh नाम के पेज से शेयर किया गया था और पोस्ट होते ही इंटरनेट पर धमाका कर गया. कमेंट सेक्शन पूरी तरह प्यार और मजेदार रिएक्शन्स से भर गया है. एक यूजर ने लिखा, 'ये तो बहू नहीं, घर की सीक्रेट प्लेलिस्ट है.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'भाभी का हिडन टैलेंट देखकर तो पूरा मोहल्ला फुख्ड़ू हो गया.' तीसरे यूजर ने लिखा, 'रॉकस्टार बहू तो घर आते ही छा गई.' लोगों ने दुल्हन की आवाज की तारीफ, उसके कॉन्फिडेंस की तारीफ और सबसे ज्यादा...उस सप्राइज फैक्टर की तारीफ की, जिसने सबको दीवाना बना दिया.

