रसोई की मरम्मत कर रहा था कपल, हथौड़ा चलाते ही निकला 400 साल पुराना खजाना, एक झटके में मालामाल हुए पति-पत्नी

घर की मरम्मत आमतौर पर धूल-मिट्टी और खर्च बढ़ने की कहानी होती है, लेकिन इंग्लैंड के एक दंपति के लिए यही रेनोवेशन जिंदगी बदल देने वाला साबित हुआ. किचन का फर्श हटाते ही ऐसा खजाना मिला, जो 17वीं सदी के इंग्लैंड की खूनी जंगों की कहानी सुनाता है और जिसकी कीमत आज लाखों में है.

रसोई की मरम्मत में निकला 400 साल पुराना खजाना

Treasure found in the house: इंग्लैंड के वेस्ट डॉर्सेट में रहने वाले रॉबर्ट फूक्स और उनकी पत्नी बेट्टी फूक्स अपने 400 साल पुराने फार्महाउस की किचन का रेनोवेशन कर रहे थे. मकसद था फर्श को थोड़ा नीचे कर छत की ऊंचाई बढ़ाना, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह फैसला इतिहास बना देगा. जैसे ही रॉबर्ट ने कंक्रीट फर्श हटाकर गहरी खुदाई शुरू की, उनकी गैंती किसी सख्त चीज से टकराई. टॉर्च की रोशनी में जो दिखा, उसने सबको चौंका दिया...मिट्टी के बर्तन में भरे चमकदार पुराने सिक्के.

मिट्टी के बर्तन में छिपा था 17वीं सदी का खजाना (17th Century Coin Hoard Hidden Underground)

इस टूटे हुए बर्तन के भीतर करीब 100 से ज्यादा सोने और चांदी के सिक्के थे. बाद में विशेषज्ञों ने पुष्टि की कि ये सिक्के 1642 से 1644 के बीच के हैं, यानी इंग्लैंड के पहले सिविल वॉर (English Civil War) के समय के. इस संग्रह को अब Porton Coin Hoard के नाम से जाना जाता है. इसमें किंग जेम्स प्रथम और किंग चार्ल्स प्रथम के सोने के सिक्के, साथ ही क्वीन एलिजाबेथ प्रथम, फिलिप और मैरी के शासनकाल के चांदी के हाफ क्राउन, शिलिंग और सिक्सपेंस शामिल थे.

क्यों जमीन में दबाया गया था ये खजाना? (Historical coins found under floor)

इतिहासकारों के मुताबिक, उस दौर में इंग्लैंड गृहयुद्ध की आग में जल रहा था. सैनिक गांव-गांव जाकर खाने और कीमती सामान की मांग करते थे. जिस परिवार पर किसी एक पक्ष का समर्थन करने का शक होता, उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती. ऐसे में लोग अपना धन सुरक्षित रखने के लिए जमीन में दबा देते थे. माना जा रहा है कि फूक्स परिवार के पूर्वजों ने भी इसी डर में ये सिक्के छिपाए, लेकिन शायद युद्ध या मौत के कारण वे इन्हें वापस निकालने कभी नहीं लौट पाए.

किचन रेनोवेशन बना किस्मत का दरवाजा (Treasure found in Kitchen)

दंपति ने ईमानदारी दिखाते हुए अपनी खोज की सूचना अधिकारियों को दी. सिक्कों को पहचान और सफाई के लिए British Museum भेजा गया. वहां विशेषज्ञों ने पुष्टि की कि सभी सिक्के एक ही समय में छिपाए गए थे और इनकी ऐतिहासिक कीमत बेहद अहम है. बेट्टी फूक्स ने बताया, 'अगर हमने किचन का फर्श बदलने का फैसला न लिया होता, तो यह खजाना शायद हमेशा के लिए जमीन के नीचे ही दबा रहता.'

नीलामी में बरसी किस्मत (civil war coins)

इन दुर्लभ सिक्कों को बाद में नीलामी में बेचा गया. कुल मिलाकर इनसे करीब 75,000 डॉलर (लगभग 65 लाख रुपये) की रकम हासिल हुई. कुछ सिक्कों की कीमत उम्मीद से कहीं ज्यादा लगी, जैसे 1636 का चार्ल्स प्रथम का गोल्ड क्राउन, जिसकी कीमत अकेले करीब 5 लाख रुपये तक पहुंच गई. नीलामीकर्ताओं के अनुसार, कुल कीमत उनके अनुमान से लगभग दोगुनी रही.

