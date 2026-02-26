नौकरी जाने का डर नहीं, हम UP-बिहार वाले हैं...दुबई में काम करने वाले शख्स की बात सुन लोग बोले- बात में दम है!

आज के दौर में लोग नौकरी और पैसों को लेकर काफी असुरक्षित महसूस करते हैं. लेकिन, दुबई में काम करने वाले एक भारतीय प्रोफेशनल का वीडियो सोशल मीडिया पर इसलिए वायरल हो रहा है, क्योंकि वह कहता है कि उसे सब कुछ खोने का डर नहीं है.

‘हमने जीरो से शुरुआत की थी'

वीडियो में पांडेय नाम का शख्स अपनी जड़ों की बात करता दिख रहा है. वह कहता है कि उनके पूर्वजों ने खेती करके उन्हें पढ़ाया-लिखाया और बड़ी कंपनियों में काम करने लायक बनाया. उनके शब्दों में, अगर कल को लाखों-करोड़ों रुपये खत्म भी हो जाएं, तो हम फिर से शुरू कर देंगे, क्योंकि हमने शुरुआत भी जीरो से ही की थी. उनका मानना है कि जिसने अपने घर में मेहनत को करीब से देखा हो, उसके लिए असफलता डरावनी नहीं होती.

देखें Video:

सबसे खराब स्थिति में क्या करेंगे?

वीडियो का सबसे खास हिस्सा वह है, जब पांडेय अपनी वर्स्ट केस सिचुएशन बताते हैं. वह कहते हैं कि अगर दुबई की नौकरी खत्म हो जाए, तो वह वापस वाराणसी लौट जाएंगे. सुबह अस्सी घाट पर चाय पिएंगे, शाम को गंगा आरती देखेंगे और वहीं कोई छोटा सा कारोबार शुरू कर देंगे. उनके लिए यह ख्याल उतना ही सुकून देने वाला है, जितना किसी के लिए प्राइवेट जेट में सफर करना.

लोगों ने की जमकर तारीफ

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने उनकी सोच को जमीन से जुड़ी स्पष्टता बताया. लोगों का कहना है कि आज के दौर में जहां स्टेटस और लग्जरी को ही सफलता माना जाता है, वहां ऐसी सोच दुर्लभ है. उनका संदेश साफ है, असली सुरक्षा पैसे या जगह में नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास और सोच में होती है.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

यह भी पढ़ें: पगड़ी का उड़ाया गया मजाक, तो जवाब देने के लिए खरीदी इतनी Rolls-Royce, दुनिया देखती रह गई!

ऑफिस में जूते पहनना मना! इस अमेरिकी स्टार्टअप की अनोखी पॉलिसी क्यों हो रही वायरल?

ट्रैक पर रोज़ घंटों पैदल चलना, 9 घंटे खड़े रहना, महिला ट्रेन मैनेजर ने दिखाई रेलवे नौकरी की सच्चाई