3 minutes ago

India vs Zimbabwe LIVE Score, T20 World Cup 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 48वें मुकाबले में आज (26 फरवरी) भारतीय टीम की भिड़ंत जिंबाब्वे क्रिकेट टीम के साथ हैं. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला 'करो या मरो' मुकाबला हो गया है. क्योंकि आज के मैच में जिस टीम को शिकस्त मिलेगी. उसका सेमी-फाइनल में पहुंचने का सपना समाप्त हो जाएगा. यही वजह है कि चेन्नई में जब दोनों टीमें मैदान में उतरेंगी तो वो हर हाल में जीत हासिल करना चाहेंगी. (Live Scorecard)

खबर लिखे जाने तक 'सुपर-8' राउंड में दोनों टीमों ने क्रमशः एक-एक मैच खेले हैं. इस बीच दोनों टीमों को अपने पहले राउंड में शिकस्त का सामना करना पड़ा है. भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका ने, जबकि जिंबाब्वे की टीम को वेस्टइंडीज ने हराया था. 

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए दोनों टीमें 

Feb 26, 2026 18:03 (IST)
Ind Vs Zim LIVE: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए जिम्बाब्वे की टीम

जिम्बाब्वे की टीम: तदिवानाशे मारुमानी (विकेटकीपर), ब्रायन बेनेट, डियोन मायर्स, रयान बर्ल, सिकंदर रजा (कप्तान), टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रैड इवांस, ग्रीम क्रेमर, ब्लेसिंग मुजरबानी, रिचर्ड नगारवा, बेन करन, क्लाइव मडांडे, टिनोटेंडा मापोसा, वेलिंगटन मसाकाद्जा.

Feb 26, 2026 18:02 (IST)
Ind Vs Zim LIVE: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम

भारत की टीम: ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, संजू सैमसन.

Feb 26, 2026 18:01 (IST)
Ind Vs Zim LIVE: हेड टू हेड रिकॉर्ड

भारत और जिम्बाब्वे के बीच कुल 13 टी20 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें भारत ने 10 मैच जीते हैं, जबकि जिम्बाब्वे ने 3 मुकाबलों को अपने नाम किया है. इनमें एक मैच विश्व कप में खेला गया, जिसे टीम इंडिया ने 71 रन से जीता था. जिम्बाब्वे ने भारत के खिलाफ भारत में कभी कोई टी20 मैच नहीं खेला है.

Feb 26, 2026 18:00 (IST)
Ind Vs Zim LIVE: नमस्कार!

भारत और जिंबाब्वे के बीच खेले जाने वाले मुकाबले के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है. पल-पल की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ. 

