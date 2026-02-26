India vs Zimbabwe LIVE Score, T20 World Cup 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 48वें मुकाबले में आज (26 फरवरी) भारतीय टीम की भिड़ंत जिंबाब्वे क्रिकेट टीम के साथ हैं. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला 'करो या मरो' मुकाबला हो गया है. क्योंकि आज के मैच में जिस टीम को शिकस्त मिलेगी. उसका सेमी-फाइनल में पहुंचने का सपना समाप्त हो जाएगा. यही वजह है कि चेन्नई में जब दोनों टीमें मैदान में उतरेंगी तो वो हर हाल में जीत हासिल करना चाहेंगी. (Live Scorecard)

खबर लिखे जाने तक 'सुपर-8' राउंड में दोनों टीमों ने क्रमशः एक-एक मैच खेले हैं. इस बीच दोनों टीमों को अपने पहले राउंड में शिकस्त का सामना करना पड़ा है. भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका ने, जबकि जिंबाब्वे की टीम को वेस्टइंडीज ने हराया था.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए दोनों टीमें

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, इशान किशन, हार्दिक पंड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, एक्सर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और रिंकू सिंह.

वेस्टइंडीजः सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, ग्रीम क्रेमर, ब्रैडली इवांस, क्लाइव मदांडे, टिनोटेंडा मापोसा, तदिवानाशे मारुमनी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्लेसिंग मुजाराबानी, डायोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा और ब्रेंडन टेलर.



