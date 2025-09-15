बच्चा पानी में गिरने ही वाला था, देखते ही कुत्ते ने लगाई छलांग, फिर जो हुआ, डोगेश भाई ने जीत लिया सबका दिल

Dog saved Baby Life: कुत्ते सिर्फ वफादार ही नहीं बल्कि समझदार भी होते हैं. इस बात का सबूत है यह वीडियो, जो बीते दिनों से सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो को जो कोई भी देख रहा है, कुत्ते की समझदारी की दाद दे रहा है. यूं समझ लो कि डोगेश भाई सोशल मीडिया पर हीरो बन चुके हैं. इस वीडियो ने लोगों के दिलों को जीत लिया है. सोशल मीडिया पर डोगेश की समझदारी और बहादुरी के इस वीडियो को लोग अब एआई एडिटेड भी बता रहे हैं. चलिए देखते हैं आखिर क्या है इस वीडियो में और लोग क्या-क्या कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं.

देखें Video:



डॉग ने बचाई बच्चे की जान? (Dog saved Baby Life from Falling)



इस वीडियो में एक महिला कपड़े धो रही है और उसके बगल में उसका बच्चा बेबी केयरिंग ट्रॉली में अठखेलियां कर रहा है और इस ट्रॉली की बगल में डोगेश भाई भी बैठे हैं. अचानक बेबी ट्रॉली ढलान की वजह से नीचे गिरने वाली होती है कि तभी डोगेश भाई हीरो की तरह आते हैं और गिरती हुई बेबी ट्रॉली को अपनी बहादुरी और समझदारी से गिरने से बचा लेते हैं. इससे बच्चा भी सही सलामत बच जाता है. डोगेश भाई की इस होशियारी ने उन्हें सोशल मीडिया पर हीरो बना दिया है और अब लोग इस वीडियो पर क्या कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं चलिए पढ़ते हैं.

डांस टीचर ने जैसे ही बजाया 'जूती मेरी', सीट पर ही बच्ची ने शुरु कर दिया डांस, फिर जो हुआ, बार-बार देखेंगे आप



लोगों ने कहा दिल जीत लिया डोगेश भाई (Dog Viral Video)

इस वीडियो को @therealdogmani नामक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया गया है. वीडियो को 3 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'महिला को कोई घबराहट नहीं, लेकिन डॉग के सिक्स्थ सेंस ने बच्चे की जान बचा ली'. इस वीडियो पर एक यूजर लिखता है, 'डोगेश भाई को इसलिए तो चौकीदारी के लिए बैठा रखा है'. दूसरा लिखता है, 'डोगेश भाई ने अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाई है'.तीसरा लिखता है, डोगेश भाई का क्या कहना है'. चौथा लिखता है, डोगेश भाई ने तो आज सच में दिल जीत लिया है'. इस वीडियो को 18 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है और कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट और तालियों के इमोजी पोस्ट किए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: डॉलर अंडरवियर को बनाया थैला, लेकर महिला पहुंची सब्जी मंडी, लोग बोले- मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है

फ्लाइट उड़ाते वक्त परफ्यूम नहीं लगा सकते पायलट, क्या आप जानते हैं आखिर क्या है इसकी वजह?

ब्रांडेड शॉर्ट्स को देख लोगों को याद आया दादा जी का अंडरवियर, बोले- ये तो नाना जी का chadda है