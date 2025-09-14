डांस टीचर ने जैसे ही बजाया 'जूती मेरी', सीट पर ही बच्ची ने शुरु कर दिया डांस, फिर जो हुआ, बार-बार देखेंगे आप

Little girl dance on Jutti Meri: नेहा भसीन के गाने "जूती मेरी" पर एक छोटी बच्ची के प्यारा डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में उसके डांस स्टेप्स और एक्सप्रेशन इतने प्यारे हैं, जो लोगों का दिल जीत रहे हैं. उसके डांस टीचर और पेशे से कोरियोग्राफर देव छेत्री (@devchetri_) द्वारा इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए इस वीडियो को अब तक 9 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है.

छेत्री ने इस क्लिप को शेयर करते हुए लिखा, "क्लास में गाना बजाया और उसने ऐसे डांस किया जैसे कोई देख ही नहीं रहा हो. उसका आत्मविश्वास + प्यारे हाव-भाव = एकदम जादू." इस छोटे से वीडियो में आप देख सकते हैं कि नन्ही डांसर एक क्लास में खड़ी होकर हर ताल पर सटीकता और आनंद के साथ डांस कर रही है. उसके कदम लय के साथ सटीक रूप से मेल खाते हैं, लेकिन उसके चंचल हाव-भाव ही सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं. अपने आस-पास की चीज़ों से बेखबर, वह ऐसे डांस करती है मानो दुनिया सिर्फ़ संगीत के लिए ही बनी हो.

हैरानी की बात नहीं कि कमेंट सेक्शन में तारीफों भरे रिएक्शन की बाढ़ आ गई है. एक यूजर ने कहा, "यह बहुत प्यारा था जब वह गाने से ज़्यादा बीट्स का आनंद ले रही थी," जबकि एक अन्य ने कहा, "जिस तरह से वह पूरी तरह से आनंद ले रही है." एक कमेंट में लिखा था, "मेरे फ़ीड को धन्य है. वह बहुत प्यारी है. मुझे उम्मीद है कि वह बड़ी होने पर भी ऐसी ही रहेगी. वीडियो सचमुच 4 घंटे लंबा है." एक यूजर ने कहा, "बहुत प्यारी.

