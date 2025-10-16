पेड़ पर शेर-तेंदुए की जंग, टूटी डाली तो हिल गया जंगल, देख सोशल मीडिया यूजर्स बोले- OMG क्या सीन था

Lion And Leopard Fighting On Tree: सोचिए, शेर और तेंदुआ...दोनों एक ही पेड़ पर भिड़ जाएं तो क्या होगा? आमतौर पर शेर अपनी ताकत ज़मीन पर दिखाता है, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था. जंगल की इस अनोखी भिड़ंत में शेर खुद पेड़ पर चढ़ गया…और वहां उसका सामना हुआ फुर्तीले तेंदुए से. अब भला कौन सोच सकता था कि जंगल का राजा एक दिन पेड़ पर जाकर जंग लड़ेगा.

पेड़ की डाल टूटी, दोनों नीचे (Ped Par Sher Aur Tenude Ki Ladai)

इंटरनेट पर वायरल इस वीडियो में देखा जा सकता है कि शेर तेंदुए के पीछे-पीछे पेड़ पर चढ़ जाता है. तेंदुआ पहले से अपनी शिकार की रखवाली कर रहा होता है. शेर उस पर दबाव बनाता है, गरजता है और अचानक दोनों एक ही डाल पर आ जाते हैं. वो डाल, जो शायद कभी दो बिल्लियों का वजन झेलने के लिए बनी ही नहीं थी. एक झटके में डाल टूटती है और शेर-तेंदुआ दोनों नीचे गिर जाते हैं. नजारा ऐसा कि जिसने भी देखा, दंग रह गया.

That leopard bounced off the floor like a ping pong ball 😂 pic.twitter.com/qa53zp7uvP — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) October 15, 2025

तेंदुए की 'पिंग पोंग' छलांग ने जीता दिल (Lion And Leopard Fight Video)

गिरते ही तेंदुआ बिल्कुल पिंग पोंग बॉल की तरह उछलता है. ऊपर-नीचे और फिर झट से भाग निकलता है. वहीं शेर नीचे खड़ा रह जाता है, जैसे समझ ही नहीं पा रहा हो कि अभी हुआ क्या. यह 11 सेकंड का वीडियो X पर @AMAZlNGNATURE नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. पोस्ट पर अब तक 10 लाख से ज्यादा व्यूज और 5 हजार से ऊपर लाइक्स मिल चुके हैं. कमेंट सेक्शन में लोग तेंदुए की स्पीड और रिएक्शन की तारीफ करते नहीं थक रहे.

यूजर्स बोले- क्लासिक बिल्ली वाला मूव (lion leopard viral video)

वीडियो देख चुके एक यूजर ने लिखा, तेंदुआ गिरा जरूर, पर जिस तरह उछला, वो क्लासिक बिल्ली वाला मूव था. दूसरे ने कहा, यह लड़ाई डर से ज्यादा, सरप्राइज से भरी थी. किसी ने मजाक में लिखा, तेंदुए के पास जरूर रबर जैसी स्किन होगी. लोगों को इस जंग का नजारा भले ही खौफनाक लगा हो, पर तेंदुए की हिम्मत ने सबका दिल जीत लिया.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा