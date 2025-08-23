रेलवे ट्रैक पर चल रहा था हाथी, तभी सामने से आ गई ट्रेन, आगे जो हुआ, लोको पायलट को सलाम कर रहे लोग

उत्तर बंगाल में रेलवे ट्रैक पर एक दिल दहला देने वाला पल उस समय दिल को छू लेने वाले पल में बदल गया जब एक हाथी (Elephant) को जंगल में सुरक्षित पहुंचाने के लिए ट्रेन रोकी गई. आईएफएस अधिकारी परवीन कासवान (Indian Forest Services officer Parveen Kaswan) ने इस पल का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें हाथी रेलवे ट्रैक पर चलते हुए अचानक अपनी गति बढ़ा देता है और चीख़ता है, ऐसा लगता है कि उसने एक आती हुई ट्रेन को देखा लिया था.

ट्रेन को रुकते देख वह रुक जाता है, फिर मुड़कर शांतिपूर्वक जंगल में वापस चला जाता है. वीडियो के साथ पोस्ट किए गए अपने कैप्शन में कासवान ने लिखा, "एलपी श्री एस. टोप्पो और एएलपी श्री एस. हलधर सलाम के हकदार हैं. उन्होंने समय पर ब्रेक लगाया और इस विशालकाय को बचा लिया. बुधवार को, उत्तर बंगाल में कहीं."

देखें Video:

LP Shri S. Toppo and ALP Shri S. Haldar deserves a salute. For they timely applied break and saved this giant. On Wednesday, somewhere in North Bengal. pic.twitter.com/cf7AJ0V1AX — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) August 22, 2025

इस बीच, सोशल मीडिया यूज़र्स ने लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट की सतर्कता की तारीफ़ की. एक यूज़र ने कहा, "इस सौम्य और विशाल को बचाने के लिए शुक्रिया." एक और ने कहा, "ऐसी सूझबूझ तारीफ़ की हक़दार है."

