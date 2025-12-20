Dhurandhar Box Office Collection Day 15: रणवीर सिंह के करियर की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बनीं धुरंधर, फ्राइडे को कमाए इतने

रणवीर सिंह की धुरंधर की बॉक्स ऑफिस पर कमाई फ्राइडे को भी जारी रही. वहीं 500 करोड़ के आंकड़े से थोड़ा दूर रह गई है. बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरूआती आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने 15वें दिन 22.5 करोड़ की कमाई फ्राइडे को की है. जबकि भारत में फिल्म का कलेक्शन 483 करोड़ हो गया है. उम्मीद है कि 16वें दिन के कलेक्शन के साथ सैटरडे को धुरंधर 500 करोड़ का आंकड़ा भारत में पार कर लेगी. वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो यह आंकड़ा 710.5 करोड़ तक पहुंचा है, जिसके चलते साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. फ्राइडे को हिंदी ऑक्यूपेंसी 35.95 प्रतिशत रही है. जबकि मॉर्निंग शोज की ऑक्यूपेंसी 16.68 प्रतिशत थी. इसके बाद बढ़ोत्तरी देखने को मिली और दिन में 33.96 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी रही. वहीं शाम को यह 43.86 प्रतिशत पर पहुंच गया. जबकि रात में ऑक्यूपेंसी 50.28 करोड़ रही.

छावा के बाद धुरंधर बनीं सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म

धुरंधर के बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई के बाद जहां आदित्य धर की फिल्म रणवीर सिंह के करियर की सबसे ज्यादा कमाई हासिल करने वाली फिल्म बन गई है तो वहीं छावा के बाद साल की दूसरे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. जे लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि छावा का लाइफटाइम वर्ल्डवाइड कलेक्शन 807.91 करोड़ रहा है.

धुरंधर ने तोड़े कई रिकॉर्ड

धुरंधर ने पहले ही रजनीकांत की 2.0 और सनी देओल की गदर 2 को पीछे छोड़ दिया है. जबकि अभी भी रणबीर कपूर की एनिमल को पीछे छोड़ नहीं पाई है, जिसने 553.87 करोड़ की कमाई भारत में की थी. वहीं पिछले साल की सबसे बड़ी हिट स्त्री 2 के 597.99 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ना अभी धुरंधर के लिए बाकी है.

बता दें कि धुरंधर के बाद हॉलीवुड फिल्म फायर एंड एश रिलीज हुई है. जबकि भारतीय फिल्मों में कार्तिक आर्यन की तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी और इक्कीस जैसी फिल्में हैं. इसके चलते देखना होगा कि बॉक्स ऑफिस पर आने वाले हफ्तों में धुरंधर की परफॉर्मेंस कैसी रहती है.