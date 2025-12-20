T20 WC 2026: T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय स्क्वाड पर रविचंद्रन आश्विन ने किया रिएक्ट, इस ख्यादी को देख हुए गदगद

Ravichandran Ashwin on Team India T20 WC Squad: भारत के अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई भारतीय टीम पर संतोष जताया है. उन्होंने कहा कि मौजूदा संयोजन खिताब की रक्षा करने के लिए पूरी तरह सक्षम नजर आता है. अश्विन ने संजू सैमसन को लेकर खुशी जाहिर की और घरेलू क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन के बाद ईशान किशन की वापसी की सराहना भी की. चयनकर्ताओं ने एक अहम निर्णय लेते हुए शुभमन गिल को आगामी टी20 वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज की टीम में शामिल नहीं किया. टीम की घोषणा बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया, कप्तान सूर्यकुमार यादव और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने की. इस दौरान अक्षर पटेल को उपकप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई.

ईशान की वापसी, जितेश को झटका

विकेटकीपर-बल्लेबाज जितेश शर्मा को टीम से बाहर रखा गया है, जबकि ईशान किशन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन कर राष्ट्रीय टीम में दोबारा जगह बनाई. वहीं, रिंकू सिंह भी दक्षिण अफ्रीका दौरे के बाद फिर से टी20 टीम का हिस्सा बने हैं.

टीम चयन पर अश्विन ने कहा...

अश्विन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि टीम संतुलित और मजबूत दिख रही है. उन्होंने रिंकू सिंह की वापसी को शानदार बताया और संजू सैमसन को ओपनिंग की नई भूमिका मिलने पर खुशी जताई. साथ ही, घरेलू क्रिकेट में लगातार मेहनत के लिए ईशान किशन को बधाई दी.

वर्ल्ड कप का शेड्यूल और फॉर्मेट

2026 पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच खेला जाएगा. ग्रुप चरण में 40 मुकाबले होंगे और हर ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सुपर-8 में पहुंचेंगी. सुपर-8 का आगाज 21 फरवरी से होगा.

भारत-श्रीलंका करेंगे मेजबानी

यह दूसरा मौका होगा जब भारत और श्रीलंका मिलकर इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे. भारत इससे पहले 2016 और श्रीलंका 2012 में मेजबान रह चुका है. इससे पहले भारत 21 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलेगा.

ऐसा रहेगा ग्रुप स्टेज में भारत का सफर

डिफेंडिंग चैंपियन भारत को ग्रुप ए में पाकिस्तान, अमेरिका, नीदरलैंड्स और नामीबिया के साथ रखा गया है. भारत अपने अभियान की शुरुआत 7 फरवरी को मुंबई में अमेरिका के खिलाफ करेगा. पाकिस्तान के खिलाफ बहुप्रतीक्षित मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाएगा.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर और ईशान किशन.