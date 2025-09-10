विज्ञापन
ट्रेन वालों का धंधा बंद कराएगा क्या? सिर्फ 2 रुपये में बना डाला Paper Soap, ट्रेन में अब नहीं खर्च करने होंगे 10 रुपये

Desi jugaad paper soap: सिर्फ 2 रुपये के शैम्पू और कॉपी के पन्ने से आप घर पर ही पेपर सोप बना सकते हैं. यह जुगाड़ न सिर्फ ट्रैवल के दौरान काम आएगा, बल्कि हाइजीन बनाए रखते हुए पैसे भी बचाएगा.

ट्रेन वालों का धंधा बंद कराएगा क्या? सिर्फ 2 रुपये में बना डाला Paper Soap, ट्रेन में अब नहीं खर्च करने होंगे 10 रुपये
सिर्फ 2 रुपये में घर पर बनाएं पेपर सोप, ट्रेन वाले भी देख रह जाएंगे दंग

Viral Hack to make Paper Soap: अगर आप अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं, तो आपने देखा होगा कि सुबह-सुबह डिब्बे में पेपर सोप बेचने वाले जरूर आ जाते हैं. हाथ धोने की जरूरत पड़े तो लोग मजबूरी में 10 रुपये का एक पैक खरीद ही लेते हैं, लेकिन सोचिए, अगर वही पेपर सोप आप घर पर ही 2 रुपये में बना लें तो? न बार-बार खरीदने की टेंशन और न खर्चे का बोझ. इसी जरूरत का हल निकाला है एक देसी जुगाड़ू ने.

कैसे बनाएं 2 रुपये वाला पेपर सोप? (How to make Paper Soap at Home)

  • पेपर सोप बनाने के लिए आपको चाहिए बस...
  • एक कॉपी का पन्ना.
  • 2 रुपये का शैम्पू सैशे.

तरीका बेहद आसान है:- (Make Hand made Paper Soap for Train)

  • कॉपी का एक पन्ना लीजिए.
  • उस पर शैम्पू डालकर अच्छे से फैला दीजिए.
  • पन्ने को सूखने दें.
  • अब इस पन्ने को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें.
  • इन्हें स्टेपल करके एक कार्ड या कवर में रख लीजिए.
  • जब भी ज़रूरत पड़े, एक टुकड़ा निकालें, पानी डालें और झाग बनाकर हाथ साफ कर लें.

काम कैसे करता है यह जुगाड़? (DIY paper soap 2 rupees)

  • शैम्पू की परत पन्ने पर जम जाती है, जिससे वह टुकड़ा पानी लगते ही झाग देने लगता है.
  • आप जितने टुकड़े बनाएंगे, उतनी बार साबुन खरीदने से बच जाएंगे.
  • छोटे-छोटे पेपर स्लाइस को आसानी से जेब या पर्स में रखा जा सकता है.

फायदे क्या हैं? (desi jugaad paper soap)

  • कम खर्चा – 10 रुपये का सामान अब सिर्फ 2 रुपये में..
  • सफर के लिए बेस्ट – हल्का है, ले जाने में आसान.
  • बिजनेस आइडिया – इसे बनाकर लोग छोटे स्तर पर बेच भी सकते हैं.
  • हाइजीन ऑन द गो – हाथ धोने के लिए अब कहीं भी परेशानी नहीं.

सोशल मीडिया पर चर्चा (cheap travel hygiene hacks)

इस जुगाड़ को देखकर लोग कह रहे हैं कि यह तो ट्रेन वालों का बिजनेस बंद करा देगा, किसी ने इसे मस्त बिजनेस आइडिया बताया, तो किसी ने कहा, भाई, ये जुगाड़ हर ट्रैवलर को सीखना चाहिए. कई लोगों ने इसे बच्चों और स्टूडेंट्स के लिए भी बेस्ट बताया.

