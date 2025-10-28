विज्ञापन
वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है...मिक्सी में ही धो डाले कपड़े, इस भयंकर जुगाड़ को देख लोग पीट रहे हैं माथा

Desi Jugaad Video: सोशल मीडिया पर एक महिला का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह मिक्सी के जार में कपड़े धोते नजर आ रही है. इस अजीबोगरीब देसी जुगाड़ देखकर यूजर्स हंसी से लोटपोट हो गए.

Women Washing Clothes In Mixi: भारत में जब बात जुगाड़ की आती है, तो दुनिया पीछे रह जाती है. यहां लोग सीमित साधनों में भी ऐसा कमाल कर देते हैं कि, देखकर विदेशी भी दंग रह जाते हैं. अब सोचिए, अगर कोई महिला मिक्सी के जार में कपड़े धोने लगे, तो क्या कहेंगे आप? जी हां, सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो इस वक्त खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला ने देसी दिमाग का ऐसा नमूना पेश किया है, जिसे देखकर लोग कह रहे हैं, 'ये तो वाशिंग मशीन को भी मात दे गई.'

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ देसी जुगाड़ (desi jugaad video)

यह वीडियो X (Twitter) पर @Madddy17dutta नामक यूजर ने शेयर किया है, कैप्शन के साथ 'जब जुगाड़ू दिमाग चले तो मिक्सी भी कपड़े धोने लगे.' वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला अपने सामने मिक्सी रखती है. पहले वह उसमें पानी और वाशिंग पाउडर डालती है, फिर एक-एक करके कपड़े डालती जाती है. इतना ही नहीं, फिर वह मिक्सी को ऑन करती है और अगले ही पल मिक्सी में कपड़े घूमने लगते हैं. इस नजारे को देखकर नेटिज़न्स अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं.

यूजर्स बोले- या तो मिक्सी जाएगी या कपड़े (mixer washing machine video)

वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स ने इस पर जमकर रिएक्शन दिए. एक यूजर ने लिखा, 'दीदी ने तो दुनिया की सबसे सस्ती वाशिंग मशीन बना दी.' दूसरे ने मजाक में कहा, 'या तो मिक्सी बचेगी या कपड़े, दोनों साथ नहीं.' तीसरे ने लिखा, 'कपड़ों का सत्या नाश कर के ही मानेंगी.' वहीं, एक यूजर ने कमेंट किया, 'देख लो, महिलाओं का दिमाग सबसे तेज चलता है.'

देसी इनोवेशन की मिसाल (woman washes clothes in mixer)

यह वीडियो साबित करता है कि भारत में देसी इनोवेशन हर घर में जन्म लेता है. कोई पंखे से ठंडी हवा निकालने का नया तरीका खोजता है, तो कोई बर्तन से रोटी बेलने की मशीन बना देता है. अब इस महिला का मिक्सी-वॉशिंग मशीन जुगाड़ इंटरनेट पर देसी क्रिएटिविटी का नया उदाहरण बन चुका है. कह सकते हैं कि भारत में हर आम इंसान के अंदर एक छोटा सा 'इंजीनियर' जरूर छिपा है, जो हर मुश्किल का हल अपने स्टाइल में निकाल लेता है.

